輸入外勞｜勞顧會勞方委員再表不滿　若損本地工人就業即停入外勞

政府早前公布將「優化」現有補充勞工計劃，原計劃下不得輸入外勞的26個職位，包括售貨員、侍應生、接待員、收銀員等將可輸入外勞兩年。勞顧會今日（28日）開會，勞方委員於在會上表達不滿，並提出多項建議，要求政府做好源頭監督及把關工作、尊重及維持勞顧會把關角色，包括要求政府定期向勞顧會匯報各項輸入外勞計劃的進展及情況，如發現個別行業或工種出現本地工友失業、搵工難、工資水平下降等情況，應立即暫停全部輸入外勞的補充計劃。



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▼6月19日 勞方委員在勞顧會開會期間中途離場▼



在今日勞顧會會議上，勞方委員再在會上就「補充勞工優化計劃」表達強烈不滿，批評相關調整下，輸入外勞變相中門大開，令勞工界及各工會非常擔憂會否嚴重影響本地工人的就業機會及薪酬待遇。

要求政府做好源頭監督及把關工作

五名勞方委員譚金蓮、林偉江、賴美珠、勵娜、黃硯灝在會後發新聞稿詳述各項建議，他們在會上提出多項要求政府做好源頭監督及把關工作、尊重及維持勞顧會把關角色的建議。

其中，他們要求當局在處理26個職位輸入外勞的申請，要特別嚴謹及審慎處理，尤其是當中10個入職門檻較低的前線職位，如售貨員、收銀員、送貨員、文員等，並要將有關申請外勞的招聘職位廣泛通知勞僱會委員及相關職工會。

他們也要求政府定期向勞顧會匯報「補充勞工優化計劃」、以及多個「行業輸入勞工計劃」的進展及情況，如發現個別行業或工種出現工友失業、搵工難、工資水平下降的情況，應立即暫停全部輸入外勞的補充計劃。

▼6月19日 勞顧會開會討論輸入外勞計劃▼



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勞方委員亦要求政府要加強監察僱主有否故意違規、或用「假招聘」蒙混過關，如僱主無合理理由而拒絕聘用本地勞工，勞工處應中止其申請，嚴重者更應施加行政制裁，一年不得再參與相關計劃。

此外，他們也要求勞工處須加強審查有否違規違法情況，設立舉報制度及僱主黑名單，並准許勞顧會委員或工會代表參與到港外勞的僱傭權益簡介會，加強宣傳及建立聯繫，關注有否出現剋扣工資、收取中介回佣、繳交各類雜費或不合理工作安排等。

▼6月13日 政府公布輸入勞工特別計劃▼



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▼6月13日 圖解政府輸入勞工特別計劃▼

