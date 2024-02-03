新紮師兄｜公司銷售部主管40歲轉跑道考見習督察　與妻成警察夫婦

香港警察學院今日（3日，星期六）舉行結業會操，見證新一批見習督察及學警畢業，投入警務工作。人生踏入4字頭，也有不少人會如在美國上市公司任職銷售部主管的梁浩釗般，決定走出跳出舒適圈，而他的新跑道是見習督察，與太太成為督察夫婦。



2019年反修例事件中，示威者佔據理工大學，他說目睹示威者在天橋上向橋下行駛中的車輛投擲石頭及汽油彈，並投下大量雜物阻塞道路，促使他決定為自己、家人和下一代作出改變，在妻子的鼓勵下，拒絕公司挽留，進入警察學院受訓。



反修例風波時駛經理大 目睹示威者擲汽油彈感生命受威脅

今年40歲的見習督察梁浩釗（Ronald），曾在一間美國上市公司任職銷售部主管，在經歷2019年反修例事件後，他選擇跳出舒適圈，與身為警員的妻子共同進退。

他表示，妻子在反修例事件中擔任前線工作，尚未成為警員的梁浩釗，都會盡量抽時間接送妻子上下班，確保她的人身安全。在某個早上，他如常駕車回公司上班，當駛至近理工大學時，目睹一群身穿黑衣黑褲的反修例示威者，在天橋上向橋下行駛中的車輛投擲石頭及汽油彈，並投下大量雜物阻塞道路。當時他被困在車內動彈不得，首次感到生命受威脅。

今年40歲的見習督察梁浩釗表示，在經歷2019年反修例事件後，他選擇跳出舒適圈，與身為警員的妻子共同進退。（盧翊銘攝）

收到取錄通知時妻子剛懷孕 協商後決定入營受訓

即使得知公司即將給予他晉升機會，他指這至今仍歷歷在目的情景，促使他為自己、家人和下一代作出改變，在妻子的鼓勵下，投考見習督察，然而在收到取錄通知時，妻子卻懷孕了。

選擇進入為期36周的學院受訓，意味着梁浩釗無法守護在妻子身邊，令照顧子女的重擔落在妻子身上。他為此感到非常內疚，但為了不讓生命留下遺憾，與妻子協商，在她獨立支撐家庭下，投入學院訓練，成功考獲見習督察。

今年24歲的學警林穎欣獲薛富盃，她對於刑事感興趣，指警察工作與刑事大有關聯及更具挑戰性。（盧翊銘攝）

內地法律系畢業後回流投考：警察工作與刑事大有關聯

今年24歲獲薛富盃的學警林穎欣(Nana)，在考完DSE中學文憑考試後，到北京中國政法大學修讀法律系，並已通過內地法律職業資格考試及取得內地法律從業資格。然而，在學習法律過程中，她發現對於刑事法律興趣更大，而警察工作與刑事大有關聯及更具挑戰性，加上2019年事件後，她留意到社會出現很多問題，認為要盡公民責任，服務她所生活的地方。

今年33歲獲銀笛獎的學警王增新表示，在過往的收入已足夠他和妻兒擁有穩定生活及成功置業後，為實踐從小到大的夢想，決定投考警察。（盧翊銘攝）

銀行經理圓從警夢：讓女兒看到父親為目標不斷努力

曾任職銀行分行經理12年、今年33歲獲銀笛獎的學警王增新（Sam）表示，在過往的收入已足夠他和妻兒擁有穩定生活及成功置業後，為實踐從小到大的夢想，他決定投考警察，讓一歲半的女兒看到父親為自己的夢想及目標不斷努力。

▼2023年11月25日 警察學院結業會操▼

