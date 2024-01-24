電訊商兩年封鎖逾6800詐騙網　警防騙視伏App下月加舉報功能

近年本地騙案和科技罪案有上升趨勢，騙徙手法亦日新月異，為了防止市民誤墮騙局，警方、通訊局和金管局等推出不同措施提醒市民。保安局以書面回覆立法會議員質詢時稱，通訊局於2022年起，要求電訊商必須按執法機關提出的要求，封鎖或停止懷疑涉及詐騙活動的電話服務及網站，至今成功攔截超過6,800個涉及詐騙案的網頁連結，及封鎖或停止超過2400個涉嫌進行詐騙的電話號碼。警方亦計劃新增詐騙陷阱搜尋器的手機應用程式的功能，2月將推出報料機制，讓市民可以舉報可疑網站或來電。



警方推出詐騙陷阱搜尋器「防騙視伏器」一週年，過去一年搜尋次數高達160萬，其中16%的搜尋結果與詐騙或網絡安全風險有關。（鄧宇詩攝）

封鎖或停止逾2400 個疑詐騙電話號碼

通訊局於 2022 年根據電訊條例(第106 章)，在電訊商的牌照中加入條款，列明電訊商必須按執法機關提出的要求，採取必要的行動封鎖或停止懷疑涉及詐騙活動的電話服務及網站，以配合警方打擊騙案。

保安局指，通訊局至今已成功攔截超過6800 個涉及詐騙案的網頁連結，及封鎖或停止超過 2400 個涉嫌進行詐騙的電話號碼。

「防騙視伏器」預警約36萬次詐騙及網絡安全風險

警方推出的防詐騙陷阱搜尋器「防騙視伏器」，截至 2023年 12 月 31 日，已錄得逾 213 萬次搜尋，預警約 36 萬次詐騙及網絡安全風險。警方指，正積極改善「防騙視伏 App」功能，計劃今年 2月加入自動化元素，用戶瀏覽可疑網站及接收可疑來電時，可即時發出警示，提醒市民提高警覺。同時推出公眾報料機制，讓市民遇到可疑來電或網站時，可透過程式舉報。

此外，繼「防騙視伏器」於去年連接「轉數快」，警方會與相關持份者研究，將警示機制延伸至一般網上銀行服務、自動櫃員機等平台，以擴大警示機制的涵蓋範圍。金管局亦已要求銀行在今年 3 月底前，落實一系列提升電子銀行保安的措施，例如設立動態詐騙監測機制，透過更全面考慮客戶的交易模式及數據，迅速辨識可疑的帳戶活動，並採取適當措施，包括在執行有關交易指示前，要求客戶再次確認交易。

警方指，會繼續加強執法、提升檢控效能，並向法庭申請加重刑罰，以打擊詐騙集團利用傀儡戶口清洗黑錢，同時會積極尋求與各界持份者、相關政府部門及其他包括內地及海外執法機構保持緊密合作打擊騙案。