美斯訪港｜國際校生將與球員踢波交流　笑稱要藉機觸碰美斯的腿

球王美斯隨國際邁阿密球隊訪港，今日（3日）下午到大球場出席公開訓練。有國際學校的學生代表將上場與球員們交流互動，他們表示，心情興奮緊張之餘，更笑言要在場上觸碰到球王美斯的腿！（I gotta touch Messi’s leg!）另外，亦有來自深圳大學生稱，錯過美斯去年在北京的賽事，今次成功搶購票，希望一睹美斯的「任意球」、「圓月彎刀」等招式。



有來自宣道國際學校的學生到場觀看球賽，一睹球王風采。(廖雁雄攝）

有來自宣道國際學校的學生到場觀看球賽，一睹球王風采。12歲的學生Curtis及Jamie認為，美斯是最厲害的球員，是他們學習的目標。帶隊老師稱，學生們代表學校參與訓練環節上場踢球，或有機會與球王美斯交流互動。學生稱，希望向美斯學習傳球、射門等技術，不過心情難免緊張。有人就笑稱要在場上觸碰到球王美斯的腿！ (I gotta touch Messi’s leg）

載有球員的旅遊巴抵達大球場附近，被大批市民簇擁。（廖雁雄攝）

在深圳就讀大學的21歲陳先生稱，去年六月美斯飛抵北京參賽，他受新冠疫情影響而未能觀賽，故把握時機搶到這次在香港訓練賽的門票，感到很幸運。（廖雁雄攝）

深圳大學生：期待欣賞美斯「任意球」、「圓月彎刀」招式

在深圳就讀大學的21歲陳先生稱，去年六月美斯飛抵北京參賽，他受新冠疫情影響而未能觀賽，故把握時機搶到這次在香港訓練賽的門票，感到很幸運。他指期待看見球員出色的腳下的花活、搶圈、傳球，還有美斯的「任意球」、「圓月彎刀」等招式。

他解釋，對美斯的喜歡源於2010年一場南非世界盃，那年他八歲，並不太了解美斯和足球，而母親「陰差陽錯」從商店買了一件藍白色球服，正好印上阿根廷10號美斯。當他穿上後，便想了解球衣的主人是誰，從而得知美斯因腳法靈活，有「小跳蚤」稱號，從此迷上他。

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為看美斯「鋪路」 半個月前到港了解兩地交通往來

除了精湛球技，陳先生指，更欣賞美斯的人品精神，「謙虛，特別謙卑，還有不服輸，直面困難的勇氣，一直打動我，也鼓舞著我，日常生活中深刻影響著我。」陳先生亦指，在半個月前第一次香港為看美斯「鋪路」，到旺角、尖沙咀、銅鑼灣、維港等地方觀賞風景繁華，了解交通。

大球場外人山人海，警方於附近實施人流管制措施。（廖雁雄攝）

來自深圳的張先生（左）稱，得悉美斯受傷，希望他能在訓練賽能踢得持久一些。(廖雁雄攝）

廣東球迷專程訓練賽：欣賞美斯性格謙虛

來自深圳的張先生稱，得悉美斯受傷，希望他能在訓練賽能踢得持久一些，能在球場上觀看至少有一個小時。同伴曾先生來自廣東茂名，平時也踢足球，他表示，期望看到訓練細節，學習職業球員的懂動作習慣。他欣賞美斯性格謙虛、低調、隨和，而且個人能力很強，能夠帶動整個球隊。