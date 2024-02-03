美斯訪港｜國際邁亞密公開操練　球迷為見美斯提早10小時到場

球王美斯（Lionel Messi，又譯梅西）周五率領國際邁亞密（Inter Miami，又譯國際邁阿密）大軍抵港，今日（3日）在香港大球場進行公開操練，因為是次操練不設劃位，早在操練前的3小時已有不少穿上球迷等候入場。其中排頭位、來自深圳的張先生，更早在今早7時排隊。



不少球迷提早入場，等候美斯與國際邁亞密球員公開操練。（袁志浩攝）

美斯與國際邁亞密襲港，銅鑼灣一帶不乏穿上美斯球衣的球迷們，除了現時效力的國際邁亞密球衣外，亦有穿上阿根廷及巴塞隆拿球衣的球迷。

國際邁亞密的公開操練今午5時15分開始，持票球迷可以在2時半進場，因為不設劃位的關係，早在開始訓練前3小時已有不少球迷排隊，大球場外的等候區已有2、300名球迷守候。

排頭位的球迷是來自深圳的張先生，他早在今早7時來到，比操練時間早10小時，他希望親眼看到美斯，並為他的巴塞球衣簽名，「因為沒有劃位，所以想佔最前的位置，然後高呼美斯的名字，希望他能夠看到我，為我簽名。」張先生昨午抵港，他早在2010年已喜歡美斯，他的球技及人品使他著迷。張先生看畢訓練就會離開，「看完（訓練）就走，（表演賽）門票太貴了，我還是個學生負擔不起。」

排頭位的張先生早在今早7時已抵達大球場。（袁志浩攝）

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「美斯來到我居住的地方是夢想成真」

6名穿上國際邁亞密美斯球衣的球迷，在排隊時已經不斷高呼「美斯、美斯」，他們今日來的目的顯已易見。

今天15歲生日的Archit，希望以美斯簽名作為他的生日禮物。（趙子晉攝）

在港居住的印度人Archit是今天的「壽星仔」，踏入15歲的他與家人齊齊「追星」，「我自出生已喜愛美斯，他竟然來到我居住的地方，更在生日一天看到美斯，這是夢想成真。」

Archit一家準備充足，除了國際邁亞密球衣的基本配備，還帶了美斯的頸巾，以及以英文及西班牙文寫上訴求的大紙牌，「我愛你美斯，今天是我的生日，我可以要你的球衣嗎？」

Archit一家為了應援美斯早有準備。（趙子晉攝）

（袁志浩攝）

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1. 大會呼籲持票人士提早抵達香港大球場作檢查門票、行李安檢及排隊輪候，並在進場前預先準備好門票的二維碼，及與從Klook購買門票的朋友一同進場。此外，亦建議各位使用個人的智能手機存取門票二維碼，並妥善保管。



2. 大會強烈呼籲各位球迷僅從官方渠道購買門票，若透過未經授權的非官方渠道購買門票，須自行承擔被拒絕進場及被驅逐出場館的風險。每張正式門票上均附有一個獨特而且只能被掃描一次的二維碼，作為持票者進場之用。

