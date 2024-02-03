花墟人頭湧湧　市民買蝴蝶蘭較去年平三成　花檔：封路助帶旺人流

臨近新年，不少市民會買年花以討個好意頭，旺角花墟由今（3日）起實施人流管制及封路。有花檔職員表示封路有助帶旺人流：「今日最有新年氣氛！」有市民就稱，今年花價較去年便宜，以蝴蝶蘭為例最多平三成，「幾廿蚊一支」。



今年年花價格約100元至200元。（容嘉儀攝）（容嘉儀攝）

距離農曆新年尚餘一星期，旺角花墟今日人頭湧湧，大批市民買年花賀新年。就現場觀察，較多人購買的年花，如蝴蝶蘭、水仙等，索價均是100元以下；而較大的桃花及年桔，則約200元。市民黃小姐指，今年蝴蝶蘭較去年便宜兩至三成，「幾廿蚊一支，以前拎手都要過百或二百蚊。」她又指，今日買花已花費約一千元。

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市民選花專揀含苞待放 冀放得更久

特意由元朗前來買桃花的歐小姐指，今年桃花價錢與去年未有太大分別，但花檔卻較往年少，她又指買年花只是想「買氣氛」，預計會花費五百元於購買年花。而王先生則花600元購買百合等年花，特意揀選含苞待放的百合，希望可以放得更久。

歐小姐從元朗來買桃花，指桃花只在新年開，最能代表新年。（容嘉儀攝）

警方日前宣布，花墟道、園藝街、園圃街及介乎洗衣街與園圃街的太子道西支路，於今日（3日）上午8時至下周六（10日）上午8時會暫時封閉，除持許可證車輛外，可於每日凌晨零時01分至下午5時駛入上述路段。

問及今日封路措施安排，歐小姐指今日行得較為舒適及較以往安全。王先生亦指，上年花墟經常發生人車爭路情況，比較危險從前有車經過，便逼行人重回行人路，令到行人逼的水泄不通，走得較為擠逼焗促。有花檔職員指封路有助帶旺人流，「今日最有新年氣氛！」不過也有花檔職員指，人流雖多但客人出手保守，認為今年經濟差，大部分客人都會講價。

天文台料年廿九急降溫 花店職員稱不影響開花

天文台預計，香港氣溫將於年廿八（7日）起降溫，年廿九更會跌至攝氏7度，年初一及二早晚清涼，日間多雲。惟花檔職員指氣溫未會太影響開花，因大多年花已進入開花期，未會容易受氣溫影響，反而下雨天氣或會影響開花時間。