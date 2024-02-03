香港櫻花．多圖｜機場櫻花園滿開　藍天粉紅世界吸引大批賞花客

撰文：韋景全
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位於東涌赤鱲角的機場櫻花園上月27日（星期六）開放，連日來吸引大批市民前往賞花和打卡。當時櫻花只是開了七成，經過一周，昨日（2日）呈現滿開，適逢天晴一片藍天，把一片粉紅花潮襯托出誘人的色調，不少人趁機前往觀賞。

▼2月2日　機場櫻花園滿開▼

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品種為「好運來」花瓣較紅　本周末最為盛放

機場櫻花園位於赤鱲角南路、觀景山山腳，與去年的「廣州櫻」不一樣，今年栽種了85棵品種為「好運來」櫻花，較適合香港栽種，比較耐熱，花瓣較紅，花蕾也較紮實。負責策劃的機場管理局運行執行總監姚兆聰上周五（1月26日）預覽採訪時表示，料花期會維持7至14日，本周末最為盛放。

▼2月2日　機場櫻花園滿開▼

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上周六開放首日，約七成櫻花已開，但不少仍含苞待放，甚至整棵仍是花芽。有市民悉心打扮，特意穿上粉紅外衣，帶有印上櫻花圖案的手袋前來打卡。

▼2月2日　機場櫻花園滿開▼

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隨着過去一周回暖，昨日濃霧散去後，天空放晴，蔚藍天空加上白雲朵朵，把粉紅的櫻花襯托得異常突出，從讀者提供的相片可見，不少人到來賞花和打卡，甚至帶「毛孩」一同來看，十分熱鬧。

▼1月27日　機場櫻花園開放首日不少人到來觀賞▼

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機管局預告元宵佳節時，會在客運大樓當眼位置設置室內櫻花擺設，讓市民室外室內都能賞櫻。

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