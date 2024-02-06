廣州「迎春花會」7日開展　最大桃花和3米年桔盆栽新年亮相

龍年新春花滿城，花香滿溢文化宮。廣州文化公園「迎春花會」始於1957年農曆新春，它與同是誕生於20世紀50年代的「中秋燈會」「羊城菊會」並稱為當時的廣州「三大展覽」，是羊城市民一年一度春節賞花的「保留節目」。



有67年歷史的文化公園「迎春花會」如期而至。（羊城晚報）

2月2日，《羊城晚報》全媒體記者提前探訪文化公園2024年「迎春花會」，記者在現場看到，「迎春花會」各花景顯露真容，有工作人員正在完善花卉佈置工作，不少市民提前賞花「打卡」。

據悉，文化公園2024年「迎春花會」以「活力灣區，新彩廣州」為主題，展出各式應節時花40多種，數量超8萬盆，各類構件、飾物2000餘件。花會展出時間為2月7日（臘月廿八）至2月24日（元宵），市民可免費前往觀賞。

「龍騰廣州」喜迎春，百花齊放年味濃

龍年新春少不了「龍」元素，文化公園重點在正門中軸線到中心廣場區域、西南廣場以及各入口的花景巧妙融入「龍」生肖元素。

「迎春花會」充滿「龍」元素。（羊城晚報）

其中，中心廣場「龍鳳呈祥」花景採用紅棉、走馬宮燈、龍鳳等元素；西南廣場「雙龍獻瑞」則是本屆花會規模最大景組，長50米，寬12米，高10米，景組打造雙龍出海奔向繁花似錦的巨大花籃，氣勢恢宏。

桃花、繡球、蘭花、年桔……廣州市民喜愛的年宵花品佈滿在文化公園各處。

「迎春花會」充滿「龍」元素。（羊城晚報）

正對著文化公園正門的大型桃花是街坊們拍照的寵兒，廣州文化公園風景園林施工高級工程師毛偉才介紹，大型桃花高5.5米、寬5米，為歷屆文化公園「迎春花會」展出的最大桃花，「這株大型桃花是文化公園在2023年年初下訂的，該桃花歷經4年培植，是芳村海北東石的花農在佛山三水種植的。這4年間，花農根據天氣精心呵護，不斷修剪造型。」

踏過「吉祥門」，來年大吉大利。在正門中軸線兩側的「吉祥安康」「吉祥如意」景組，有多個以年桔打造的「吉祥門」。毛偉才介紹，「吉祥門」是文化公園首次使用年桔紮作造型的花景，寓意大吉大利，「花景中融入了大年桔，高約3米，是歷年『迎春花會』展出的最大年桔盆栽。」

和年桔合影，來年大吉大利。（羊城晚報）

「下樓散步有驚喜啊！看到之前花會沒有展出過的大花蕙蘭。」市民陳阿姨家住文化公園附近，每年都到文化公園「迎春花會」賞花，現場正在佈設的花卉吸引了她的眼球，「今年花會景組比往年壯觀，多了許多花卉新品種。我最喜歡的是中心廣場的『龍鳳呈祥』花景，鮮花和龍元素巧妙結合，新春期間我會帶孫女到現場再看一遍。」

精品蘭花賞高雅，主題展區春意暖

除了大型桃花、大型年桔，本屆「迎春花會」的亮點還有兩個主題蘭花展——「仙履奇緣——2024年新春兜蘭精品展」和「精品蘭花展」將在藝廬和文明苑展出。

「仙履奇緣——2024年新春兜蘭精品展」是文化公園和華南國家植物園合作舉辦，將展出有「女神維納斯的拖鞋」美稱的珍貴品種——兜蘭。兜蘭又稱仙履蘭、美麗囊蘭，有獨特的花朵造型、絢麗的色彩、持久的花期，具有較高的觀賞價值。

此外，文化公園將在文明苑室外展出近600株蘭花，包括千代蘭、萬代蘭、香水美人等平時難得一見的蘭花品種。

市民和花景留影，花海充滿歡樂。（羊城晚報）

花城看花，繁花似錦。毛偉才介紹，本屆「迎春花會」根據不同的花卉特色和寓意設置了特色主題展示區，包括年桔主題展示區、桃花主題展示區、水仙主題展示區、新優品種展示區、花海展示區等。

此外，記者瞭解到，文化公園「元宵燈會」將在「迎春花會」基礎上打造，2月21日至24日晚，「元宵燈會」將亮燈，照耀羊城人民的團圓時光。

本文獲《羊城晚報》授權刊載。

