年宵市場2024｜2.4開鑼　維園再設乾貨檔　全港15個花市位置一覽

【年宵市場/花市/新春花市2024/龍年/維園花市】2024年農曆年宵市場將於明日年廿五（4日）至年初一（10日）清晨七時，一連七天在15個地點舉行，共設約一千五百個濕貨、乾貨、快餐和主題攤位，方便市民購買賀年植物、花卉、賀年食品、裝飾和揮春等，迎接龍年新歲。



其中，全港最大的年宵市場維多利亞公園，387個年宵攤位早前公開競投，因疫情暫別的乾貨檔及快餐熟食攤位重臨維園，最接近銅鑼灣出入口的快餐攤位以22萬元成交。全港15個年宵市場地點、攤位數量及前往交通方法一文看清。



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為方便市民掌握人流情況，食環處將在各場地設置紅、黃、綠燈顯示實時人流情況，可於現場及食環署網頁查看。

年宵市場2024｜全港年宵市場地點位置

港島區｜維多利亞公園年宵市場

九龍區｜旺角界限街花墟公園

九龍區｜觀塘遊樂場

九龍區｜黃大仙摩士公園

九龍區｜深水埗長沙灣遊樂場

新界區｜沙田源禾遊樂場

新界區｜荃灣沙咀道遊樂場

新界區｜葵青葵涌運動場

新界區｜元朗東頭工業區遊樂場

新界區｜屯門天后廟廣場

新界區｜大埔天后宮風水廣場

新界區｜將軍澳寶康公園

新界區｜上水石湖墟遊樂場

新界區｜西貢萬宜遊樂場

離島區｜東涌達東路花園



年宵市場2024｜開放日期及時間

日期：2月4日至10日

時間：09:00早上至深夜；2月10日（年初一）開放至清晨06:00



▼▼▼維園年宵花市即將開鑼

年宵市場2024｜全港年宵市場攤位數目及前往方法

維多利亞公園年宵市場

濕貨攤位數目：175個

乾貨攤位數目：158個

快餐攤位數目：4個

主題攤位數目：8個

前往方法：港鐵銅鑼灣站E出口，沿記利佐治街步行到維園/ 港鐵天后站A2出口左轉



旺角界限街花墟公園

濕貨攤位數目：64個

乾貨攤位＋快餐攤位數目：65個

前往方法：港鐵旺角東站D出口，沿帝京酒店後面向北步行/港鐵太子站A出口，沿彌敦道向北步行，至界限街右轉，再步行約5分鐘至鐵路橋墩附近，左方可見花墟公園



觀塘遊樂場

濕貨攤位數目：50個

乾貨攤位＋快餐攤位數目：34個

前往方法：港鐵觀塘站D4出口沿觀塘道步行，直至翠屏道交界



黃大仙摩士公園

濕貨攤位數目：40個

前往方法：港鐵樂富站 A 出口，經匯富坊至鳳舞街



深水埗長沙灣遊樂場

濕貨攤位數目：50個

前往方法：港鐵長沙灣站 B 出口



沙田源禾遊樂場

乾貨攤位＋濕貨攤位數目：71個

前往方法：港鐵沙田站，經新城市廣場沿源禾路向東北步行/於港鐵沙田站轉乘60K小巴/於港鐵旺角站起乘61S小巴



荃灣沙咀道遊樂場

乾貨攤位＋濕貨攤位數目：116個

前往方法：港鐵荃灣站，沿大河道步行/港鐵荃灣西站，經荃灣大會堂步行前往



葵青葵涌運動場

乾貨攤位＋濕貨攤位數目：76個

前往方法：港鐵葵芳站 E 出口，新都會廣場後面



元朗東頭工業區遊樂場

乾貨攤位＋濕貨攤位數目：148個

快餐攤位數目：2個

前往方法：港鐵朗屏站F出口，經宏業南街及宏業東街步行前往



屯門天后廟廣場

乾貨攤位＋濕貨攤位數目：40個

前往方法：港鐵屯門站 A 出口，沿杯渡路休憩公園南行；或輕鐵青雲站(路綫610，615，615P)



大埔天后宮風水廣場

乾貨攤位＋濕貨攤位數目：46個

前往方法：港鐵太和站，經太和邨，沿汀角路北行；或港鐵大埔墟站，轉乘 20A、20B、20C 或 20K 小巴



將軍澳寶康公園

乾貨攤位＋濕貨攤位數目：54個

前往方法：港鐵寶琳站 B2 出口，經新都城一期，沿運隆路南行



上水石湖墟遊樂場

乾貨攤位＋濕貨攤位數目：54個

前往方法：港鐵上水站 A4 出口，上水廣場後面，經新發街



西貢萬宜遊樂場

乾貨攤位＋濕貨攤位數目：16個

前往方法：位於西貢市中心，西貢街市附近；於彩虹地鐵站 C2 出口轉乘 1A / 1M 小巴往西貢；或於旺角登打士街乘紅色小巴



東涌達東路花園

乾貨攤位＋濕貨攤位數目：10個

前往方法：港鐵東涌站 A 出口，往西南朝慶東街前進，於慶東街向左轉，後於達東路向左轉，花市入口將在右邊

