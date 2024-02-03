美斯訪港｜康文署譴責衝入場球迷　明日從嚴處理　或即時驅逐離場

國際邁亞密（Inter Miami，又譯國際邁阿密）今日（3日）在香港大球場公開操練，約80名小將與球王美斯（Lionel Messi，又譯梅西）等球員交流，而活動途中有不少狂熱球迷突破防線，飛奔到草到欲與偶像近距離接觸，最終被保安拉走。



康樂及文化事務署晚上指，對於今午在香港大球場舉行Tatler XFEST香港公開訓練場次時有多名觀眾罔顧公眾和球員安全，違反規定闖入場內引致混亂，予以嚴厲譴責。該處呼籲明日（4日）到大球場的觀眾安坐原位欣賞球賽，並指大會會加強保安，若出現任何干擾賽事進行行為，定必追究責任。



康文署稱對於今午在香港大球場舉行Tatler XFEST香港公開訓練場次時有多名觀眾罔顧公眾和球員安全，違反規定闖入場內引致混亂，予以嚴厲譴責。

不得闖入球場滋擾 否則包括即時驅逐離場甚至交警方處理

康文署指，大會鄭重提醒明日入場觀眾，不得闖入球場滋擾，否則必會從嚴處理，包括即時驅逐離場甚至交由警方處理，並指相關罔顧公眾及球員安全行為，亦可能導致賽事無法進行，剝奪其他球迷觀賞球賽權利。

康文署籲觀眾安坐原位欣賞球賽

康文署呼籲明日到大球場的觀眾安坐原位欣賞球賽，而大會會加強保安，若出現任何干擾賽事進行的行為，定必追究責任。

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▼2月2日 國際邁亞密訪港記者會▼

