新春花車巡遊重臨　駕駛司機退休前線最後一次：叫定家人到場睇

疫情復常後首個農曆新年，停辦四年的新春花車巡遊匯演也會於大年初一晚（10日，星期六）再度舉行。今年已經65歲的花車司機「大仲」梁仲宜，自2005年起擔任花車司機，至今已經歷超過12屆巡遊匯演，而在完成今年的表演後，他則會正式從前線退下，「已經叫定家人到場」。



入行翌年坐正：車速緩慢但車身大 盲點自然多

梁仲宜說，成為花車司機，最初受到同事邀請而入行，起初他只是擔任所謂的「副司機」，負責為正司機留意駕駛時的路面情況，翌年就正式「擔正」作為正司機。雖然駕駛花車要求相當高的駕駛技術、也要一眼關七，但他不知不覺間就駕駛了超過12屆的花車巡遊表演。

駕駛花車與沿路市民一同歡渡新春固然開心，不過他強調，每次駕駛都是安全第一，雖然駕駛時車速相當緩慢，但車身比一般貨車更大，盲點位自然更多；加上匯演時間緊湊；所以每次都要兼顧好周圍的表演者、也要留意路面，絕不能夠鬆懈。

他透露曾經有一位小朋友綵排時一齊正常，惟在正式表演時卻「跟甩大隊」，最後需要停車待工作人員處理。他也以此告誡負責睇位的「副司機」指，遇到這種情況，開車前就一定要留意左右兩側，雙方再培養默契，至今都沒有遇上任何意外。

裝飾棄掉感可惜 保留手製獅子頭珍藏至今

橫跨了12屆的花車匯演，正好經歷了不同年代的花車改變。梁仲宜表示，這麼多年來，最喜歡2015年的馬會130周年花車，皆因車上所有的獅子頭特地由佛山工場的人手製作。他指當年在拆花車的中途，眼看獅子頭被棄掉感到可惜，在問准後就拿走一隻獅子頭珍藏至今。

梁仲宜憶起這些年間的經歷說，曾經認識一位十來歲的男孩，幾乎每年都有來，也會追著花車拍照，起初受他邀請合照留念，到下一年又再見到對方，就交換了聯絡方式互相認識；而直至最近，他再收到對方通知已經結婚，另類見證了這位男孩的成長。

年初一揸花車犧牲與家人團聚時間

「我家人都好支持，一聽到（駕駛花車）就話好吖。」梁仲宜說，每年新正頭的初一，都要犧牲與家人團聚的時間；但總能得到家人體諒，並鼓勵他說，能夠參與這麼大型、熱鬧的盛事相當難得；他表示，親友對他駕駛花車感到開心，有時家人也會打電話來問「今天是否又要出車」，所以即使要犧牲一家相聚機會，但能夠過年期間讓市民開心，也相當值得。

至於最後一次駕駛花車，他「已經叫定家人到場」，見證自己最後一次駕駛花車。

應徵要求多多 司機統籌陳迪手：奉行安全第一

至於自1999年起擔任花車司機的「手哥」陳迪手，自2015年當選貨櫃運輸業職工總會主席後，則轉任花車師傅統籌。退居幕後的他指，每年都要為花車匯演物色司機。

要成為花車司機，要求絕對不易；除了中型貨車牌和巴士牌外，司機也需要在5年內沒有違反酒後、藥後以及危險駕駛。他也嚴格要求司機泊車時不得越過自己訂下的規定範圍，以確保司機的質素，奉行安全第一。

陳迪手指，其實每年花車巡遊前的大半年會先「試車」，然而由於花車巡遊本身沒有標上專用行車線，加上花車設計、完成需要時間，所以所謂「試車」，其實是靠著改裝、搭上相似重量的貨物演練，再靠經驗老道的司機在訂下的位置停車。

司機應徵要求重重下，花車司機的年齡層似乎稍高；不過手哥就指，現時最年輕的花車司機是36歲；反而大仲才是最年長，已屆64的他也是因為保險條例而只能退居二線。陳迪手表示，考慮司機時，年齡不是最大因素，但需符合要求；至於今年匯演，則會從工會招募約20名司機。