農曆新年交通持續更新｜港鐵年三十通宵行駛　九巴城巴開通宵路線

下周六（10日）便是龍年大年初一，因應早前除夕通關出現混亂，政府就農曆新年假期制定特別通關安排，其中深圳灣口岸年三十至年初四（2月9日至13日）通宵運作；羅湖口岸年三十及年初二（9日及11日）延長服務兩小時至翌日凌晨2時。



多項公共交通亦因而加強服務，接送外出食團年飯及觀賞維港煙花的市民及內地旅客。港鐵會在年三十（9日）通宵行駛，而東鐵線則會在年三十晚及年初二（11日）延長服務。九巴及城巴亦由年三十至年初四開辦別路線通宵行駛。《香港01》整合各方交通消息，一文看清除夕夜交通安排。



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港鐵：

港鐵本地鐵路綫及輕鐵七條路綫，將於農曆年三十晚通宵行車，當晚午夜12時至翌日清晨6時的列車班次，每班相隔8至20分鐘不等，而機場快綫、迪士尼綫、東鐵綫來往羅湖及落馬洲，以及部份輕鐵路綫則不會通宵行駛。港鐵巴士三條路綫則會延長服務時間，506往兆麟方面及屯門碼頭方面分別延長至翌日凌晨1時30分及1時50分，而K51及K54則會延長服務時間至翌日凌晨0時45分。

另外，港鐵亦會由明日（3日）起至年初九（18日），在周末和公眾假期不同時段加密班次，涵蓋重鐵網絡（機場快綫除外）各鐵路綫，預料農曆新年期間，合共增加約1,850班車。

港鐵本地鐵路綫及輕鐵七條路綫農曆新年期間服務安排。（港鐵圖片）

為配合年三十和大年初二晚羅湖口岸延長開放時間至翌日凌晨2時，港鐵東鐵綫往返羅湖站的過境列車服務將相應延長。屆時往羅湖方向的尾班車，將於午夜12時56分由金鐘站開出，並於口岸關閉前約14分鐘抵達羅湖站；往金鐘方向的尾班車，則會於凌晨2時半開出，而東鐵綫落馬洲將不會延長服務。

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九巴：

九巴及龍運巴士九巴指，為配合農曆年期間過境出行需要，已向運輸署申請加開通宵特別線N276，該線由天水圍天慈邨往來新田，服務覆蓋天水圍、元朗及新田皇巴站。

另外，為方便旅客參與花車巡遊及煙花滙演等新年活動，計劃開辦尖沙咀東前往新田皇巴站的通宵路線，服務地區包攬尖沙咀、油麻地、旺角、大欖隧道、上水及粉嶺。

至於其他陸路口岸，九巴稱，九巴及龍運會密切留意客流量，適時加強邊境口岸及相關接駁路線，包括B1（來往天水圍、元朗及落馬洲站）、B9（來往屯門、元朗及香園圍口岸、79K（來往上水、粉嶺及打鼓嶺松園下）與A30、A31、A33X、A36、A37、A41及A43（來往新界各區、港珠澳大橋及機場）。

同時，為方便港九各區乘客於元朗轉乘B1及B9線，九巴指會按客量情況，加強數條元朗區對外路線服務，包括68M、68X、268C、268X、269D、968線，亦會按乘客需求，加強沙田及北區對外路線88、261、277E及279X線的班次。

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城巴：

城巴表示，因應深圳灣口岸農曆新年期間延長至24小時開放，將於大除夕夜、即2月9日至2月13日年初四，深夜至翌日清晨首次開辦通宵巴士NB3系列路線。NB3號線往返屯門碼頭、屯門市廣場至深圳灣口岸；NB3特別班次號線往返屯門市廣場至深圳灣口岸，路線與日間路線B3X相若。

兩條路線聯合班次頻密達30分鐘，將預留額外資源視乎需求適時加密服務。城巴相信是次安排是部署恆常化24小時通關的第一步，期待更多口岸實施類似安排。

另外，城巴於農曆新年期間將開辦港島銅鑼灣、中環一帶往返落馬洲的特別路線976S，於大除夕夜至年初二深夜至凌晨提供服務，便利乘客使用皇崗口岸過關。

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