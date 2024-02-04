廉署50周年辦傳誠跑　胡英明：23條立法後香港將更安全穩定

廉政公署今年踏入50周年，今日（4日）舉行「廉政公署50周年傳誠跑」，寓意廉署堅守反貪使命不會停步，並將反貪使命傳承下一代。廉政專員胡英明表示，香港是一個法治社會，在《基本法》23條立法後，社會會更安全，大家能聚焦發展經濟、改善民生。



廉政專員胡英明與到場參與互動親子活動的小朋友合照，表示廉署會繼續向下一代宣揚廉潔信息。（廉署提供）

廉政專員胡英明表示，香港廉潔環境得來不易，反貪步伐不可以停，希望將反貪理念傳承下一代，並向海外宣傳香港廉潔文化。他又指，有待《基本法》23條立法完成後，香港將更安全和穩定，聚焦發展經濟改善民生，廉署會一起打拼，共建美好香港。

政務司司長陳國基為「傳誠跑」活動主禮時，讚揚廉署的反貪工作成果獲得國際高度評價，「我深信廉署憑著半世紀以來的豐富經驗，一定能夠繼往開來，肅貪倡廉，為「一國兩制」實踐行穩致遠貢獻力量，持續營造公平公正的環境，讓市民安居樂業、讓經濟健康發展。」

「廉政公署50周年傳誠跑」假西九文化區東面海濱草坪舉行，是廉署一連串「反貪‧不停步」社區參與活動其中一個重點項目。「傳誠跑」設五公里跑步競賽及一公里親子跑，共吸引約1000名來自不同界別及年齡的市民參加。廉署在會場又舉辦多項互動親子活動，包括親子遊戲、廉署卡通人物「小啡豆」見面會，以及特色「打卡」裝置等，向下一代宣揚廉潔信息。

「傳誠跑」活動主禮及鳴槍的嘉賓還包括著名動作巨星甄子丹、警務處處長蕭澤頤、副廉政專員兼執行處首長丘樹春、審查貪污舉報諮詢委員會主席陳智思、防止貪污諮詢委員會主席黃天祐博士、社區關係市民諮詢委員會主席何順文教授、副行政署長陳圳德，以及其他廉署首長級人員。