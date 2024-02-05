美斯無上場｜陸偉雄稱有免責條款追討難　議員促政府調停爭取回水

由Tatler主辦的「香港隊VS國際邁阿密CF表演賽」昨日在香港大球場上演，球王美斯最終「齋坐」未有上陣，球迷失望噓爆，大叫「回水」。對於球迷能否追討賠償，大律師陸偉雄今日（5日）表示，基於大原則，購買門票時已同主辦方建立合約關係，因免責條款而難以追討。立法會議員江玉歡則促請政府化危為機，擔當好調停角色，為市民爭取賠償，令香港有「Q嘜」保證。



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陸偉雄：因購票免責條款難追討

對於球迷能否向主辦方Tatler追討門票費用賠償，大律師陸偉雄表示，市民在購買門票時，已同主辦方建立合約關係，或因購票的免責條款而難以追討。他解釋，一般情況下，購票條款會說明主辦方擁有球員調配、更改的決定權，亦提示參與活動存有風險，須自行評估情況，參與者若因參與活動招致任何財物損失，主辦方毋須負責。

大律師陸偉雄表示，基於大原則，市民在購買門票時已同主辦方建立合約關係，因購票的免責條款而難以追討。（資料圖片／羅君豪攝）

江玉歡：球隊非沒人落場 僅個別沒參與

立法會議員江玉歡亦稱，球迷若要追討賠償並非易事，因為球隊並非沒有人落場踢波，而是與港隊完成賽事。她舉例，早前C朗拿度原定與艾納斯造訪深圳上演兩場表演賽，由於賽事直接取消，故球迷可獲賠償；而美斯於香港的賽事則屬於另一種情況，即只是個別球員未有落場參與。她續指，身體不適對運動員屬普遍，認為追討有困難。

江玉歡促請政府化危為機，擔當好這次事件的調停角色，向主辦方索取賠償，令香港有「Q嘜」保證。(資料圖片／盧翊銘攝)

管制免責條款條例提供申訴機會

花重金為一睹美斯風采的美夢落空，是否完全沒有追討的空間餘地？陸偉雄指，香港有《管制免責條款條例》可凌駕於購票的免責條款，並基於公平及合理兩個原則。根據條例附表二運用合理標準驗證的「準則」，當中有列明顧客是否由於某項誘因而同意有關條款等，他稱如在事後發現存在不公平、不合理的情況，可以向法庭申訴。

基於人情、維持商譽應賠償

除了法理的爭議，陸偉雄指基於人情，主辦方應向觀眾賠償部分損失的金額，至於多少可再商討。江玉歡亦表示，主辦商若要維持良好的商譽，應向觀眾賠償，又促請政府化危為機，擔當好今次事件的調停角色，向主辦方索取賠償，令香港有「Q嘜」保證。她指有市民反映並非一定要求全款賠償，即使退回部分，也是對其權益的尊重。

江玉歡又促請政府與主辦方作澄清，包括政府與主辦方為這場賽事簽署的合約內容，以及主辦方與球會簽署的合約內容。