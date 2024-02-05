美斯無上場｜國際邁亞密疑取消友賽神戶　於Apple TV賽程表上消失

國際邁亞密昨午（4日）與港隊在香港大球場進行表演賽，阿根廷球王美斯（Lionel Messi）疑因傷未有上陣，球迷失望噓爆。國際邁亞密原定下站移師日本， 2月7日在東京國立競技場友賽神戶勝利船，但外國媒體稱賽事可能已經取消。



西班牙體育報章Diario AS、體育網站EssentiallySports報道，國際邁亞密對神戶勝利船的賽事，突然從 Apple TV 的 MLS （美國職業足球大聯盟／美職聯） 賽程表中消失。報道指出，眼利的球迷並未忽略這項似乎細微，但對球迷來說極重要的變化。不過，國際邁亞密及神戶勝利船均未有取消賽事的公布。



國際邁亞密2月7日對神戶勝利船的賽事，突然從 Apple TV 的 MLS 賽程表中消失。

Apple TV 昨日有轉播國際邁亞密昨日對香港的友誼賽，而目前國際邁亞密在Apple TV 的 MLS 賽程表上，下場比賽已是2月15日對戰阿根廷的Newell's Old Boys，比賽地點為國際邁亞密在美國的主場。

國際邁亞密官方無公布 仍在官網賽程中

國際邁亞密暫時未公布對神戶勝利船的賽事取消，其官方網頁仍顯示在賽程中。如果消息屬實，意味邁阿密國際隊員將返回美國，提前結束亞洲之旅。

國際邁亞密的官方網站未公布取消的消息，賽程表仍有2月7日友賽神戶勝利船的賽事。（國際邁亞密網站截圖）

外國網民及足球網站正議論紛紛，認為取消在日本這場引人注目的友誼賽，無疑會對國際邁亞密造成一定影響。 因為班主之一的碧咸渴望將由美斯領導的球隊打造成品牌，爭取在全球曝光。

外界亦關心美斯的健康狀況，他日前在對陣沙特阿拉伯球隊艾納斯（Al-Nassr）時只上場6分鐘，且昨日未能在香港作賽，令人揣測是否有更嚴重的傷病。

+ 1

國際邁亞密教練馬天奴（Gerardo Martino）昨日表示，對能派美斯及蘇亞雷斯兩名球星上陣，希望香港球迷能夠原諒。

他解釋，美斯肌肉有炎症，雖然過去數天一直有醫療團隊每日評估美斯狀況，加上他昨日也有出席訓練，但由於發炎情況未改善，加上美職開季在職，不欲讓球員冒險，經過上午檢查後，下午決定今仗休息不上陣。

友賽神戶勝利船 純票價最貴不及香港站一半

根據此前資料，神戶勝利船的比賽門票，票價比香港便宜得多。若只計算純比賽門票，撇除廂房票，在正中央最前、球隊列隊時面對的看台門票價錢最高，達45000日圓（約2373港元），比香港站大球場3樓中間的票價（2980港元）更低，也不及香港站最貴門票（4880港元）的一半。

神戶勝利船的官網顯示，7日會對陣國際邁亞密，未有取消賽事的公布。