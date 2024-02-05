美斯無上場｜政府下半場始知　最後10分鐘曾要求美斯親向球迷交代

獲「Ｍ品牌」贊助的國際邁阿密與港隊表演賽，因「球王」美斯最終未有上場，令一眾球迷感到失望。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（5日）中午會見傳媒交代，稱與主辦方Tatler Asia（下稱Tatler）的資助合約列明，美斯必須出場至少45分鐘，安全或健康理由除外。他指，今次活動由Tatler提出、聯絡和安排，促主辦方清楚交代事件。



楊潤雄承認，政府難事先監管和確保美斯能在賽事上場，強調不論是開賽前或賽事下半場後，均有向主辦方詢問美斯能否出場，最終完場十分鐘前確認未能成事。他指，政府隨即要求主辦方作出一系列補救措施，包括美斯可否親自交代或領盃等，不過亦未能成功安排。



楊潤雄承認，政府難事先監管和確保美斯能在賽事上場。（資料圖片）

「球王」美斯最終沒有在國際邁阿密對港隊表演賽中上陣，楊潤雄表示，整個活動舉辦過程，政府均有跟主辦方Tatler聯絡，開場前仍獲確認美斯於下半場會場，惟到下半場開始後，仍未見對方上場，政府已要求主辦方聯絡球隊，盡快安排美斯落場。

完場前約十分鐘確認美斯不上場

他指，主辦方回覆稱，美斯因傷未能落場，但無解釋傷勢如何，政府再次提出美斯落場要求；至完場前約十分鐘，主辦方最終確認美斯不能上場。他指，政府向主辦方提出一系列補救措施，包括美斯可否親自向球迷交代或代表球隊領盃，但最終未能成事。楊促Tatler 須交代美斯為何不能出場、以及與球隊的各項安排。

有指國際邁阿密社交平台公布陣容名單中，美斯並非在名單之列，但會場的出場名單，則列美斯為後備。楊潤雄指，開場前獲主辦方確認美斯於下半場上場，認為有關資料「之後有改變都唔奇」，所以並無即時懷疑。

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未向主辦方發資助 難事先知球員傷勢程度

他承認最後美斯未能上場，政府亦好難事先完全監管，亦很難事先知道球員的傷勢，是否達到不容許落場的程度。今次活動由Tatler 提出、聯絡和安排，政府僅提供一部份贊助和場地協調等。他續指，與主辦方Tatler的資助合約列明，美斯必須出場至少45分鐘，安全或健康理由除外，而有關資助仍未向主辦方發放，要與各方商討後才能決定。

至於事件會否影響盛事之都的形象，他指，政府開誠布公，交代整個籌辦過程，政府全程投入舉辦很多盛事，雖然並非每個活動都「十全十美」，但整體而言都是成功，令香港成為亞洲盛事之都聲譽越來越響亮，即使昨日發生的事「並非大家願意見到」，但仍相信透過努力，仍可保留盛事之都的美譽。