美斯訪日｜東京澀谷一片粉紅迎球王　友賽神戶勝利船宣傳鋪天蓋地

球王美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）日前隨國際邁亞密（又稱：國際邁阿密）訪港，不過最終全場「齋坐」，讓不少球迷大失所望。

雖然早前曾盛傳該球會提前返回美國，取消訪日以阻止公關災難，不過國際邁亞密在社交平台繼續宣傳日本行，日本方面為這場比賽所做的宣傳亦鋪天蓋地。



美斯無出場｜盛傳國際邁亞密提早返美 今早照宣傳日本行闢謠

美斯友賽在後備席坐足全場，周日香港大球場逾38000名球迷「開汽水」一事，登上全球各大報章。爭議之下，國際邁亞密官方至今未有任何回應，雖然有邁亞密足球媒體表示有關人士取消球會日本之旅提前返回美國，但球會依然在社交平台出文「下一站日本」，而且官方賽程表上亦未見取消。

美斯在香港大球場未有出場，引起到場球迷不滿。（袁志浩攝）

球王到訪，作為美斯及球隊贊助商adidas當然沒有怠慢，在今早貼出一條特效影片：「『史上最佳』來到日本球場。美斯將東京染成一片粉紅」。

國際邁亞密更特地為日本開設官方X（前稱Twitter）帳號「Inter Miami in TOKYO 2024」，公布數項貴價「追星Plan」之外，美斯及前巴塞球星恩尼斯達都有拍片向日本球迷打招呼。

美斯訪港｜國際邁亞密2月7日友賽神戶 純票價最貴不及香港站一半

球王效應下，澀谷宮下公園的澀谷橫丁，在此期間化身「國際邁亞密橫丁」，內部被染成代表球隊的粉紅色，到處掛上印有隊名的燈籠，還貼有美斯、蘇亞雷斯以及班主碧咸略帶浮世繪風格、身穿日式外套的特色宣傳畫作。

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今場比賽場地除選在能容納60000名觀眾的國立競技場此外，開賽前球場外還將售賣不少日本限定的紀念品，包括公仔、T裇及鎖匙扣等等，可見日本主辦方對今次活動重視程度甚高。

雖然在日本官網未有公布主辦機構，不過對手神戶勝利船是樂天集團（Rakuten）旗下球會，今次樂天票務亦為官方賣票渠道之一；值得一提的是，樂天亦曾是巴塞隆拿主要贊助商，今次還特別邀請到恩斯尼達客串。而在樂天贊助巴塞之時，也曾邀請包括美斯在內的巴塞球星訪日。

恩尼斯達曾效力神戶勝利船，今次日本友賽，兩隊皆是他舊主。（Getty Images）

美斯訪港，香港的宣傳其實亦同樣鋪天蓋地，大家最深印象應是維港那艘印有美斯肖像的帆船，尖東、銅鑼灣等地方的宣傳亦不乏氣勢，只是對比起日本帶有本土特色的宣傳方式，不免稍嫌單調。