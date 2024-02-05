美斯無上場｜球隊離開酒店到機場　有球迷展示退錢及詐騙標語

萬眾期待的「香港隊對國際邁亞密」以阿根廷球王美斯（Lionel Messi）作招徠，吸引4萬球迷購票捧場，最貴高達4,880港元。本來為港近年難得一見的盛事，惜美斯昨日( 4日）稱因傷未有上陣，最終盛事變成鬧劇。



不過，今日（5日）仍然有不少美斯的狂迷，為見偶像一面，在球隊下塌酒店守候。球隊最終在下午2時許，乘坐粉紅色旅遊巴離開酒店往機場。球迷隨即高舉美斯球衣並揮手，為博偶像回應，但亦有球迷展示「REFUND（退錢）」及「SCAM（詐騙）」標語，要求球隊就昨日賽事給予一個解釋。



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昨日「香港隊對國際邁亞密」的友誼賽，最終以美斯因傷未有上陣，黯然落幕。由於主辦方早前以美斯作友誼賽的招徠，加上門票賣到4,880港元的天價，不少球迷對結果大表失望，在賽事未段時再報以噓聲表達不滿。

國際邁亞密今日離港前往日本，由於昨日表演賽見不到美斯，故今日仍然有不少美斯的狂迷為見偶像一面，在球隊下塌酒店守候，以彌補遺憾。球隊最終在下午2時多，乘坐粉紅色旅遊巴離開酒店到機場。現場十多名的球迷隨即高舉美斯球衣並揮手，為博偶像回應，亦有球迷高舉手機拍攝球隊離開酒店一刻。

不過，也有球迷展示「REFUND（退錢）」及「SCAM（騙局）」標語，要求球隊就昨日賽事給予一個解釋。現場所見，球員在見到球迷後未有太大反應，有球員背向球迷而坐，未有揮手回應球迷。