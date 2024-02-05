美斯無上場｜TatlerAsia主席：撤回申請1600萬政府資助（附全文）

國際邁阿密（Inter Miami CF）與港隊昨日（4日）於香港大球場進行表演賽，惟最終阿根廷球王美斯 (Lionel Messi) 及烏拉圭著名球星蘇亞雷斯雙雙無上場，致球迷最終嘘爆離場嗌「回水」，更有人形容此為「世紀大騙局」。主辦方Tatler Asia主席兼行政總裁Michel Lamunière今日（5日）下午6時開記者會交代事件詳情，公布決定撤回申請1,600萬元政府資助，他未有回應記者提問。



Tatler Asia主席兼行政總裁Michel Lamunière表示，合約中有列明美斯、蘇亞雷斯，除非受傷外會上場，在賽前教練提交的官方名單，稱美斯等球員列入替補名單，因此仍相信有機會上場，其後得悉美斯因傷不能作賽，已即時通知港府，即使曾要求美斯現身交代，但無功而還。

他形容此次事件是「disappointing ending」(失望的結局)。他表示，Tatler Asia對事件令球迷失望感遺憾，撤回申請M品牌及1,600萬元政府資助。

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文體旅局局長楊潤雄今午（5日）會見傳媒，披露政府與主辦方Tatler確認合約要求美斯須出場至少45分鐘，惟國際邁阿密就球員上場安排，則屬與球會商討，因此重申要求Tatler交代事件。

▼2月4日 美斯出席賽後頒獎禮▼



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以美斯作招徠的「香港隊對國際邁亞密」的友誼賽，昨日在大球場上演，惟美斯最終全場坐後備席未有上場，亦沒有與球迷互動，惹來球迷失望，亦在賽事未段時再報以噓聲表達不滿。政府昨日再後二次發聲明指對事件極度失望，並在聲明指出會根據協議條款要求主辦單位負責，包括可能因應美斯未能出場而扣減贊助款項。

▼2月4日 國際邁亞密對香港隊表演賽▼



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TATLER ASIA官方聲明全文

TATLER XFEST香港嘉年華 「香港隊 對 國際邁阿密CF」

香港，2024年2月5日

各位媒體朋友午安。

今天，我代表Tatler Asia發表聲明，回應公眾對美斯缺陣2月4日周日「香港隊 對 國際邁阿密CF」比賽的失望心情。

根據與國際邁阿密CF的協議，隊中球星包括美斯（Lionel Messi）、佐迪艾巴（Jordi Alba）、沙治奧布斯基斯（Sergio Busquets）以及其他於比賽前加入球隊的著名球員（如蘇亞雷斯（ Luis Suárez），除非受傷外，均會上場作賽。Tatler Asia 亦據此為Talter XFEST香港嘉年華作出宣傳。

於周日（2月4日）的比賽前，在國際邁阿密主教練馬天奴（Gerardo Martino） 提交簽署的官方球隊名單中，顯示美斯、蘇亞雷斯、佐迪艾巴和沙治奧布斯基斯一起被列入替補名單，表示適合上場。 Tatler Asia因此相信美斯和蘇亞雷斯會有機會上陣作賽。

上半場結束後，國際邁阿密管理層表示美斯因傷無法出賽，Tatler Asia立即通知香港政府，並在下半場敦促國際邁阿密管理層，要求美斯向球迷發表講話，但最後無功而回。

在整個過程中，Tatler Asia的初衷是希望透過匯聚世上最優秀的運動員，讓這項賽事在香港取得圓滿成功。Tatler Asia理解並深感本地和海外球迷，以及賽事持份者的失望心情。儘管如此，Tatler Asia仍然希望球星訪港期間所參與的社區活動，為香港青少年、年輕運動員、有特殊需求的青少年，以及本地學校、體育協會和非政府組織帶來的正面影響能夠持續。

Tatler Asia 對這次活動以令各位失望深感遺憾，因此決定正式撤回M品牌及港幣一千六百萬元基金的申請。

▼2月4日 球迷不滿球王美斯無上場要求回水▼

