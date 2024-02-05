美斯無上場｜球迷機場送機　美斯坐旅遊巴尾拉開車簾無特別表情

國際邁阿密（Inter Miami CF）與港隊昨日（4日）於香港大球場進行表演賽，惟最終阿根廷球王美斯 (Lionel Messi) 並無上場，致球迷最終嘘爆離場嗌「回水」。國際邁阿密隊員今日乘搭旅遊巴，下午近3時經私人飛機入口進入停機坪，正式結束是次訪港之旅。美斯坐在車尾位置，拉開遮簾望向在場球迷及傳媒。有球迷同樣到場想見球隊一面，惟表示心情沒有因而平復。



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國際邁阿密今日正式結束訪港之旅，今午近3時，兩架粉紅色大巴經機場私人飛機入口離開，多個警員及保安到場戒備，亦有少量球迷到場希望見球隊成員一面。

美斯一如連日來情況，選擇坐在車尾座位，在入閘時，可見車簾拉開，他望向在場球迷和記者，並無特別表情。

國際邁阿密隊員今日下午近3時乘搭旅遊巴，經私人飛機入口進入停機坪。美斯坐在後面，拉開車簾望向在場球迷和記者，並無特別表情。（余月明攝）

送機球迷：想過黎見到識郁嘅美斯

球迷李先生亦到場送機，「嘥咁多錢都見唔到佢，都想過黎見到識郁嘅美斯。」雖然順利見到美斯，但他就指心情沒有因而平復，「絕對彌補唔到」。他指，剛才要隔玻璃見美斯，見其亦毫無表情，「可能佢都唔係好想嚟香港咁，可能佢自己都唔滿意。」

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李先生形容這是一場「好垃圾嘅商業活動」，對整個活動都感不滿。「你標榜住美斯嚟，但嚟到人都見唔到，無人係見得到。」他本身期望可在退休前見到美斯踢波，亦欣賞他的球技，惟今次感是「商業詐騙、好似比人呃咗」。他亦為今次付出不少時間和花近2萬元，最終卻以失望收場。

李先生表示，對主辦感到無言以對，又認為活動舉辦得很差，不少球迷都要蒙受很大損失，山長水遠想見美斯，卻又未能見到，「謝場都唔謝，黑哂口面，自己返入更衣室。」他認為主辦方根本補償不到球迷，「佢再叫多次美斯嚟，我覺得都冇人會再黎睇⋯⋯最後得碧咸出嚟social一下，反而有啲覺得係推哂落碧咸到，佢又承受好多。」