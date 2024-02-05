美斯無上場｜主辦方Tatler披露與球隊協議　四球星除受傷均會上場

國際邁阿密（Inter Miami CF）與港隊昨日（4日）於香港大球場進行表演賽，惟美斯（Lionel Messi）及蘇亞雷斯（ Luis Suárez）均沒有出場，球迷批評事件是「世紀大騙局」，盛事最終變成鬧劇。主辦方Tatler Asia今（5日）召開記者會交代事件，主席兼行政總裁Michel Lamunière表示，根據與國際邁阿密協議，隊中球星包括美斯、佐迪艾巴（Jordi Alba）、布斯基斯（Sergio Busquets）以及蘇亞雷斯，除非受傷外，均會上場作賽，結果只有佐迪艾巴及布斯基斯昨有上陣。



根據Tatler Asia與國際邁阿密協議，隊中球星包括（左起）美斯、蘇亞雷斯、布斯基斯以及佐迪艾巴，除非受傷外，均會上場作賽。（袁志浩攝）

▼2月4日 國際邁亞密對香港隊表演賽▼



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蘇亞雷斯下半場熱身至完場 美斯未有換波褲

國際邁阿密（Inter Miami CF）與港隊昨日（4日）於香港大球場進行表演賽，惟四大球星包括括美斯、佐迪艾巴、布斯基斯及蘇亞雷斯均不在正選名單，只放在後備名單。直到比賽去到60分鐘，佐迪艾巴及沙治奧布斯基斯才後備上場；蘇亞雷斯則在下半場場外熱身至完場，而美斯更是一直留在後備席觀賽。

由於主辦方Tatler Asia一直以四名球星作招徠宣傳，加上門票天價，惹來不少球迷不滿。主席兼行政總裁Michel Lamunière今召開記者會時指出，根據與國際邁阿密協議，隊中球星包括美斯、佐迪艾巴、布斯基斯以及如蘇亞雷斯，除非受傷外，均會上場作賽。

Tatler指主教練馬提交名單有美斯等只人

Michel Lamunière又提到，在周日的比賽前國際邁阿密主教練馬天奴（Gerardo Martino） 提交簽署的官方球隊名單中，亦顯示美斯、蘇亞雷斯、佐迪艾巴和布斯基斯列入替補名單，表示適合上場，故主辦方是在上半場結束後才知悉美斯因傷無法出賽。

Michel Lamunière未有就事件道歉，僅就對於此感到遺憾。值得留意的是，記者會只有短短五分鐘，不設記者問答環節，Michel Lamunière及其職員分別讀出英文及中文聲明，沒有理會記者提問隨即離場。

▼2月4日 球迷不滿球王美斯無上場要求回水▼

