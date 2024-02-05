海洋公園2.10起增設霓虹燈匯演　以香港獨特文化吸引顧客

農歷新年將至，海洋公園由今月10日起推出全新節目「老大街霓虹璀燦盛會」以及「超新星大比拼」，同時在海濱樂園廣場設「龍騰鳴鼓陣」，期望以香港獨特文化吸引旅客。



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為迎接新年，海洋公園的海濱樂園廣場設「龍騰鳴鼓陣」讓市民打卡，園方亦安排了舞龍巡演以及醒獅表演等。

海洋公園由2月10日起至3月3日推出全新節目「老大街霓虹璀燦盛會」，十多個設於香港老大街的霓虹燈會於晚上6時開始隨着經典廣東歌節奏閃耀。

恆常新劇場《超新星大比拼》講述六位公園吉祥物組成樂團的經過，會於威威劇場上演，在星期一及三至五會分別在，中午12時、下午3時、下午5時半上演。在星期六、日、公眾假期，則於上午11時半、下午2時半、4時、5時半上時。

海洋公園公司主席龐建貽表示，海洋公園是市民和遊客的新年好去處，配合政府發展特色主題樂園的建議，海洋公園的龍年賀歲活動和全新的恆常體驗都希望展現香港獨特文化面貌。