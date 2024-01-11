海洋公園本季公布「歷險主題區」招標結果　龐建貽稱通關改善生意

海洋公園推廣保育項目「海馬同學會」昨日（10日）啟動，公司主席龐建貽表示，針對山上園區興建「歷險主題區」，在去年展開招標後， 今年首季公布將招標結果。他又指出，公園上個財政年度「轉虧為盈」非依靠「財技」，強調通關後生意逐漸好轉，會繼續創新及推出更多活動以增加客源，包括農曆新年參加旅發局的花車巡遊等。



零售餐飲等生意增長4至6成

龐建貽昨出席活動表示，疫情期間生意嚴峻，通關後旅客陸續重臨，帶動海洋公園零售和餐飲等方面，均有40%至60%增長，未來會嘗試創新，並推出更多活動，希望吸引更多新客源，以及本地客重遊。

他表示，對最近聖誕節假期間的遊客數量滿意，當中仍以內地旅客為主，大部份來自廣東省；海外遊客則多來東南亞，如印尼和菲律賓等地。在農曆新年期間，園區會舉辦和參與不同活動，例如旅發局舉辦的花車巡遊。他又強調，財務報告是根據香港會計師公會的準則，所以絕對無水分。

海洋公園上月公布，上個財政年度盈利超過1.1億元，是自2015/16年度後首度錄得盈餘。公園總入場人次達240萬，但對比疫情前2018/19年度所錄得的570萬入場人次，仍不足一半。

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有條件引入飛索及笨豬跳等新設施

龐建貽並指出，針對山上園區興建「歷險主題區」，今年首季公布將招標結果。根據海洋公園資料，園方去年3月就「歷險主題區」展開招標，遞交標書的截止日期為去年底，主題區選址為已退役的越礦飛車附近。

園方早前表示，由於選址地處山坡及海邊，有條件引入飛索及笨豬跳等新設施，最終視乎中標計劃。 有一定數量本地及外地公司對計劃有興趣，期望新設施最快今年內落成。

海洋公園是於2022年公布計劃增設3大全新主題區，包括「零售丶餐飲及消閒主題區」、「歷險主題區」及「健康主題區」。

「海馬同學會」推動保育教育

至於昨日舉行啟動禮的「海馬同學會」是「海洋公園保育聯盟」旗下項目，以推動保育教育為目標。昨日亦是海洋公園47周年紀念日，包括署理教育局局長施俊輝等多位嘉賓，一同出席啟動禮。

全港178 間學校逾2,500名師生，誓師成為保育大使。其中369名學生並用大熊貓糞便製作再造紙，創「最大規模的動物糞便造紙課程」 健力士世界紀錄。學生亦參加了「逆瀕行動」其中一個重點項目 — 「食本地鮮」（Eat Local）的講座，了解本地食材如何有助減低碳足迹。