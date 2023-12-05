聖誕節｜海洋公園設《小王子》主題　遲半小時關園　對人流有信心

海洋公園以及水上樂園將在本月9日起，以法國童話《小王子》為主題設多個景點，園方指，隨著香港旅遊業復甦以及來港航班增加，對聖誕節人流有信心，海洋公園主席龐建貽不擔心港人外遊會影響入園人數，聖誕期間不會如萬聖節般延長營業時間，但會稍推遲至半小時至晩上7時半才關園。



+ 12

設有3.5米高巨型萬花筒隧道

海洋公園以及水上樂園將在本月9日起以法國童話《小王子》以及聖誕為主題設多個景點，配合《小王子》80周年。園方指，將會在海濱樂園設「小王子星河探索」，共5個打卡位，重現《小王子》內多個場景。園區內不同位置亦設小王子裝置，讓市民打卡，在水上樂園亦設不同裝飾讓旅客卡。

現場設有3.5米高的巨型萬花筒隧道，由艷麗色彩和漩渦圖案編織而成的藝術投影，這段旅程的尾聲，可看到數之不盡的巨型玫瑰在花園內，體驗《小王子》世界。

+ 2

龐建貽：內地、東南亞客已回復疫前八成

海洋公園主席龐建貽表示，過往暑假、黃金周入場人次獲得「一定好成績」，因此對聖誕節入場人次具一定信心，不擔心港人外遊會影響入園人流，「外遊一定有，但遊客都唔少。」

龐建貽表示，內地及東南亞的自由行旅客已回復至疫前八成，隨着香港旅遊業復甦，以及來港航班增加，對聖誕節以及新年期間入場人次有信心。不過他表示，今次聖誕節並不會如萬聖節大幅延長營業時間，但會將關園時間由平時晚上7時，押後至晚上7時半。

聖誕節期間，門票價錢與平時一樣，成人門票為388元，小童門票為233元，在本月8日起至2024年1月31日購買全年會籍，可額外獲得兩個月會籍有效期。由即起至2024年3月31日可享「雙園特別優惠」，海洋公園全年會員可憑會籍暢玩水上樂園。