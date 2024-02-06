美斯無上場｜消委會投訴飆至245宗涉160萬　有旅客追機票酒店開支

國際邁阿密（Inter Miami CF）與港隊於香港大球場進行表演賽，惟美斯（Lionel Messi）沒出場，觸發全城憤怒。消委會總幹事黃鳳嫺今早（6日）表示，投訴數字經報道後，今早最新累積到245宗個案，當中214宗為本地市民，另外31宗為旅客，涉及總金額為160萬元，最高的一宗金額為22,000元，有旅客要求退還機票、高鐵和酒店開支。



根據Tatler Asia與國際邁阿密協議，隊中球星包括（左起）美斯、蘇亞雷斯、布斯基斯以及佐迪艾巴，除非受傷外，均會上場作賽。（袁志浩攝）

平均每宗投訴涉金額為6,500元

消委會總幹事黃鳳嫺今早在在港台節目《千禧年代》節目表示，最新收到245宗投訴個案，當中214宗為本地市民，另外31宗為旅客，涉及總金額為160萬元，平均每宗金額為6,500元，最高的一宗金額為22,000元，當中不乏有人消費超過1萬至2萬元。她解釋部分索償6,500元的投訴者，除計算門票費用，亦將機票、高鐵車票或酒店住宿費用一併計算在內。另外，有部分投訴者則希望主辦方公開解釋、道歉及反映不滿。

她又表示，希望大型活動的主辦單位能改善，亦建議主辦方安撫受影響的消費者，例如贈送禮物或日後舉辦表演活動提供優先購票。 黃鳳嫺提醒消費者，要保留交易紀錄、信用卡交易資料等，以便日後追討，希望大型盛事主辦單位引以為鑑，向消費者説明天氣、意外等相關風險。

至於主辦方是否違反商品說明條例，她就指球員因傷未能出賽，涉及誤導性遺漏問題，主辦方可辯稱之前有傳媒已廣泛報道有關消息，相信消費者了解相關風險。但她說，消費者亦有法律權益，可基於合約條款，作出民事追討，但要自行承負擔訴訟支出

消委會總幹事黃鳳嫺表示，最新收到245宗投訴個案，當中214宗為本地市民，另外31宗為旅客。（盧翊銘攝）

楊潤雄：主辦方須進一步交代事件

文化體育及旅遊局局長楊潤雄在同一節目表示，主辦方昨日對事件的交代回應比較簡單，雖然撤回M品牌贊助，但認為需要進一步交代事件、充分解釋問題，讓球迷了解事件緣由，以評估主辦方應如何作為，「比如我買咗飛我想睇，但我睇唔到，究竟中間仲有啲咩事發生呢？」他續指，主辦方應解釋細節，例如主辦方與國際邁亞密工作關係、協議及聯絡情況如何、是否被球會誤導及與球會是否有其他跟進工作等問題。

被問及主辦方申請M品牌的資助需否將與球會的協議交局方審視，楊潤雄指不需要，因協議涉及金錢，屬於敏感商業資料，故不需要知道每一項的細節，但獲對方提供初步資料及承諾會舉辦好活動。他指，政府主要是作為推動、協調及輔助主辦方達致活動最佳效果，他又指撇開美斯未有落場參賽一事，主辦方有能力辦好球賽。

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立法會議員江玉歡稱，對於主辦方昨日召開記者會的回應絕不滿意，認為其聲明簡短「唔做好過做」，亦未有解釋事件因由及如何補償消費者。被問及各方簽署合約時會否出現漏眼，她認為並非每份合約可以天衣無縫，亦要衡量商業元素，並指出情況複雜，涉及多個持分者，包括政府、主辦方、旅發局等。她認為主辦方網站宣傳資訊的表達謹慎，例如稱國際邁亞密舉辦特別賽事，而美斯會隨隊伍來港，但沒提及他會參賽。但售票平台Klook網頁則稱可以欣賞美斯出神入化的球技，相信消委會及海關會調查該平台。

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