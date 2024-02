美斯無上場｜父親為兒討公道到Tatler及上街抗議　促主席道歉回水

國際邁阿密與港隊(4日)於香港大球場進行表演賽,惟美斯及蘇亞雷斯均沒有出場,令大批球迷敗興而歸,其中一位作為父親的球迷,花費三千為同是球迷的兒子搶得一張門票,最終買來不快。他向《香港01》表示,連日在街頭展示寫上「Greed $$Tatler」(貪婪的Tatler)的標語抗議,要求行政總裁Michel Lamunière親身向球迷道歉及「回水」至少一半的門票費用,他又認為廉政公署應跟進調查。



為12歲兒子花費三千購票買不快

作為美斯的球迷、亦同時是一位父親的市民Jameson Gong,對於美斯最終未有落場參與賽事,他感到非常失望。在球賽一票難求的情況下,他為12歲的兒子花費三千元搶購門票,但兒子未能目睹美斯獻技而大感傷心。他表示,門票費用昂貴,並非一、二百元,對於大多數人而言不是一筆小數目。他促請主辦方應交代事件緣由,又稱即使美斯受傷,質疑為何不能及早公布消息或有後備計劃,認為主辦方誤導公眾,行為不誠實。

不滿主辦方記者會無道歉 連日抗議

Jameson Gong稱,昨日(5日)到中環一帶舉起兩張標語向主辦方Tatler及國際邁亞密抗議,標語為「Tatler&Intermiami Thank you for HK's Biggest Scam」(Tatler及國際邁亞密感謝你們給香港最大的騙局),又寫上「Greed $$Tatler」(貪婪的Tatler)的字語。

他今早(6日)再到Tatler的黃竹坑辦事室門外,將抗議標語放置在地板上,他稱當時辦公室正關門,亦無人出來回應。

要求向球迷道歉及回水一半

昨晚主辦方召開記者會發表聲明,但他表示主席兼行政總裁Michel Lamunière未有向觀眾公開道歉,形容其態度傲慢,令一眾球迷更加難過。Jameson Gong要求,Michel Lamunière親自與他及一眾失望的球迷真誠道歉,及要求退回門票至少一半費用予每位觀眾,認為這是解決問題的好開始,又指廉政公署應對事件作調查。

▼2月4日 球迷不滿球王美斯無上場要求回水▼