黎智英案｜張劍虹否認與警面談6小時後轉軚　稱只談生活及運動等

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（1日）踏入第21天，前《蘋果日報》社長張劍虹繼續接受辯方盤問。辯方指張被還柙後，向高院申請保釋被拒，之後有警長把判辭送到荔枝角拘留所給張，該警長並與張會面6小時，張翌日便向警方稱願轉作控方證人，辯方質疑警長期間遊說張「轉軚」。張否認，稱他只是看過保釋被拒的判辭後，想把事件講件事出來，才有這樣的決定。辯方續問張與素未謀面的警長談了甚麼，張說：「都係普通喺荔枝角收押個啲生活、運動個啲嘢，都係普通嘢囉。」



辯方引述張劍虹申請保釋的誓章，指張當時相信蘋果的核心價值不違法。（資料圖片）

張當時相信蘋果的核心價值不違法

辯方資深大律師彭耀鴻昨日盤問時，提到張劍虹於2021年11月曾向高等法院申請保釋，並曾提交一份誓章。彭今引述誓章提到，張相信《蘋果》會一直以過往方式合法地營運下去，其核心價值不變，即代表張當時認同《蘋果》既有核心價值不違法。張同意，又說他曾提醒同事報道時避免情緒化，管理層亦在《國安法》實施後，成立一系列Whatsapp應變群組，邀請律師舉行法律講座，亦有就出版內容諮詢律師意見等，希望公司盡量在法例「紅線」下運作。

黎是老闆故未把黎的文章和節目下架

張指《蘋果》初時未有移除黎的直播節目及「成敗樂一笑」的專欄文章，他解釋：「我哋係無辦法落架，因為佢係老闆嘅文章。」直至黎於2020年12月被控違《國安法》，才將其涉嫌違法的內容下架。他認為《蘋果》的編採政策在《國安法》生效前後並無很大轉變，只是在《國安法》後，公司希望盡量避免違法，他同意這也是黎的立場，但補充說：「黎生佢自己嘅專欄文章，同埋佢嘅『 live chat』，就係佢自己嘅決定囉。」

誓章曾稱從沒意圖作出危害國安事宜

辯方最後引述張在誓章曾指，他從來沒有意圖作出危害國家安全的事宜，並問張現在是否仍然有同一想法？張表示：「咁我已經承認咗個控罪啦而家。」他確認當時由一名資深大律師及羅拔臣律師行代表。翻查資料，張當時由資深大律師毛樂禮代表，而黎現委聘的律師行，正是羅拔臣律師行。

張劍虹承認在荔枝角拘留所時，曾與警長面談一段長時間，但否認期間被遊說「轉軚」。（資料圖片）

認曾與警長面談但不知具體時間

辯方透露張於2021年11月5日向高等法院申請保釋，即日被本案主審法官李素蘭駁回。同月11日，高院頒下拒批保釋的判辭，一名黎姓警署警長前往荔枝角收押所探望張，向張送達該份判辭，該警長逗留6小時。張承認當日曾與該警署警長會面了一段長的時間，但不記得具體時間。辯方質疑判辭只得10頁，警長送達甚或向張讀出判辭，也無需花太長時間。張同意。

翌日警長再訪突稱願當控方證人

辯方續指黎警長於2020年11月11日探訪張後，翌日黎警長與偵緝警員8315再度前往荔枝角收押所探望張，張突然表示：「有事想透露。（have something to disclose.）」並稱有意成為控方證人。張之後解僱原本委聘的律師行。張確認上述屬實。辯方指張改聘律師行，同年12月16日去信律政司，指張向律師行確認他已獲警方邀請擔任控方證人。張稱不清楚。

律師行信件指警邀請張作證人

法官李運騰打斷指，倘若未有律政司許可，警方一般不會主動邀請某人成為控方證人。彭回應指，這是他們掌握的資訊，但連法官都對此事感到奇怪，故辯方需就此盤問。辯方繼而在庭上展示律師行寄給律政司的信件，信中提及張已向律師行確認，他獲警方邀請擔任控方證人，並請當局確認他們會否撤銷張的控罪，但張否認曾受警方邀請成為控方證人，但承認他於2021年12月被加控《國安法》控罪之前，先後3次錄口供時均保持緘默。張同意。

與警長只談生活運動等普通事情

辯方續問黎姓警長首天探訪時，曾否遊說張擔任控方證人。張否認，並指當日二人只是閒聊，他憶述：「都係普通喺荔枝角收押個啲生活、運動個啲嘢，都係普通嘢囉。」他確認自己原本不認識警長，當日才與他首次見面，並談起其還押生活。

黎智英被指違反國安法被控勾結外國勢力等３項罪名。

張稱看完判辭後想把事說出來

法官李素蘭追問，當日曾否有人提及擔任控方證人的話題？張稱沒有，並說：「係我自己睇完嘅判辭之後，自己開始去諗即係，想講番件事是出嚟咁囉，但係就冇同嗰個警員透露我有呢個諗法。」他否認是因為當日警長的說話，才會突然「轉軚」。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022