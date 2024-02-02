黎智英案｜陳沛敏指黎支持香港民主發展　佔中後國際知名度增

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（2日）踏入第22天，前《蘋果日報》副社長陳沛敏以從犯證人身份作供。陳於1996年加入《蘋果》，她指黎有一個鮮明價值，支持香港發展民主制度，亦尊重自由人權等價值，同時亦十分關注報章在市場的關注度。她認《蘋果》著重新聞的娛樂性，但亦重視可揭發醜聞的大新聞。陳指黎以傳媒老闆而言，屬「都幾多人識」的公眾人物，2014年「佔中」，黎有一段時間「成日去金鐘嗰度坐」，同事之間或會覺得：「佢係個社會運動度企得前咗囉。」而黎在國際層面上亦變得相對較有名。



陳沛敏稱她1996年加入蘋果，由高級記者一直晉升至副社長。(資料圖片)

陳的丈夫鍾沛權亦有到庭旁聽

陳沛敏今蓄短髮齊瀏海，身穿米色樽領衛衣及藍色麻質西裝外套作供，並在2名女懲教人員看守下步入法庭，她的丈夫、前「立場新聞」總編輯鍾沛權亦有到庭旁聽。她以天主教儀式宣誓後開始作供，

由高級記者進升至副社長

陳確認於2021年6月17日因本案被捕，其後承認勾結外國勢力罪。陳在大學主修工商管理，畢業後曾在《資本雜誌》和《星島日報》工作。她於1996年加入《蘋果日報》任職高級記者，先後獲晉升為首席記者、採訪主任等，被捕時則為副社長，主要負責港聞工作。

陳沛敏的丈夫，前《立場新聞》總編輯鍾沛權亦有到庭旁聽。(凌子淇攝)

升任總編輯年半後確診患癌

陳又指，她於2015年曾擔任總編輯，但上任約1年半後確診第三期癌症，因治療須停工7個月。復工後，她主動向上司張劍虹提出，她或未能再承擔總編輯的工作和壓力，最終在張同意下轉任副社長，此後便甚少接觸前線採訪工作。

蘋果創辦人支持香港發展民主制度

控方問陳任高級記者時，會否形容《蘋果》為一份政治或非政治報紙。陳回應稱：「我會覺得蘋果個創辦人佢有一個好鮮明嘅價值，就係佢會支持香港發展民主制度，即係同埋佢係尊重自由、人權呢啲價值。」與此同時，黎亦十分著重市場對報紙的支持度，如娛樂新聞能否吸引到讀者等。

重娛樂性亦揭高官買車等醜聞

法官李運騰聞言追問，當時《蘋果》的報紙是較著重新聞，抑或是娛樂？陳不否認《蘋果》會著重新聞的娛樂性，但同時亦非常著重一些可以揭發醜聞的大新聞，例如有高級官員偷步買車等。

2014年後有更多機會與黎溝通

提及陳與黎的交流，她任職高級記者時有機會在公司見到黎，但「無咩機會單對單傾計」。及至發生佔中運動的2014年，陳有更多機會與黎溝通，指黎有時會召開一些會議「講佢一啲經營嘅理念」，如黎有一段時間著重發展網媒，因為他認為紙媒開始沒落，故要求員工「諗啲新聞嘅畫面、咩畫動畫」。

陳沛敏指黎智英創辦《蘋果日報》時，對香港發展民主制度、尊重自由及人權等價值觀好鮮明。（資料圖片／盧翊銘攝）

黎有親身參與佔中

陳憶述當時《蘋果》實體版娛樂新聞的版面減少，以她所知娛樂版「狗仔隊」相比以往較少新聞。主控官張卓勤問及2014年發生「佔中」，陳表示《蘋果》幾乎每日都有報道相關新聞，黎偶爾亦會與中、高層編採人員開會時，或曾談及「佔中」的話題。陳解釋因為當時黎有親身參與佔中：「因為大家都係記者嚟㗎嘛，都會想，佢（黎）本身都成為一個新聞嘅時候，都想問下佢嘅情況。」

佔中後黎的國際知名度增

控方問，為何陳會形容黎成為「佔中」的新聞？陳解釋：「因為佢個陣時試過，有一段時間成日去金鐘嗰度坐囉。」她補充指黎當時算是一名「都幾多人識」的公眾人物，因為他是一名傳媒機構老闆。被問到黎在「佔中」後形象有否改變？陳指她不能以一個科學角度闡述大眾對黎的認知有否改變：「可能對我哋同事之間，即係覺得佢喺係個社會運動度企得前咗囉。」而黎在此前在國際層面較少人認識，但在「佔中」後相對較有名。

七成記者負責電子版

陳於2015年晉升為總編輯，2017年改任副社長，主管《蘋果》實體版內容；至於電子版方面，總編輯羅偉光則是最高負責人，不在陳的管轄範圍內。被問到實體版與電子版內容的分別，陳指兩者內容通常相關，但實體版版面有限，故電子版內容不一定會刊於實體版中。她另提到黎於2017年至2018年間，希望大力發展《蘋果》電子版，公司進行架構重組，當中7成記者負責電子新聞，餘下3成記者則負責將電子版內容改寫成實體版內容。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022