美斯無上場｜楊潤雄稱M品牌審批無睇主辦和球會協議　涉敏感資料

獲「M品牌」資助的國際邁阿密與港隊周日表演賽，球王美斯未有上陣，惹怒球迷要求「回水」，事態發展至今，主辦方Talter未有詳細交代與邁阿密協商細節，亦未有回應會否作出補償。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（6日）出席電台節目時表示，被問及主辦方申請M品牌的資助需否將與球會的協議交局方審視，楊潤雄指不需要，因協議涉及金錢，屬於敏感商業資料，故不需要知道每一項的細節，但獲對方提供初步資料及承諾會舉辦好活動。



楊潤雄認為，主辦方Talter昨日對事件的交代回應比較簡單，應再作進一步的交代。（資料圖片）

楊潤雄認為，主辦方Talter昨日對事件的交代回應比較簡單，雖然撤回M品牌贊助，但認為需要進一步交代事件、充分解釋問題，讓球迷了解事件緣由，以評估主辦方應如何作為，「比如我買咗飛我想睇，但我睇唔到，究竟中間仲有啲咩事發生呢？」

楊潤雄續指，Talter應解釋細節，例如主辦方與國際邁亞密工作關係、協議及聯絡情況如何、是否被球會誤導及與球會是否有其他跟進工作等問題。他認為，只能繼續與Talter商討，承認無權力「逼佢出嚟」，相信若對方是負責任的機構，決定之前會再作整體考慮。

重申促Talter交代詳情 承認無權力「逼佢出嚟」

被問及主辦方申請M品牌的資助需否將與球會的協議交局方審視，楊潤雄指不需要，因協議涉及金錢，屬於敏感商業資料，故不需要知道每一項的細節，但獲對方提供初步資料及承諾會舉辦好活動。

他指，政府主要是作為推動、協調及輔助主辦方達致活動最佳效果，「始終球賽唔係政府搞，如果球賽係政府搞，當然有好多工作可以直接做，但呢個係主辦方辦嘅球賽，我哋主要係一個協調、輔導、推動角色。」他又指撇開美斯未有落場參賽一事，主辦方有能力辦好球賽。

被問及當政府知悉美斯不上場後，曾否考慮「拉隊走人」，楊潤雄認為，當時未了解美斯決定不上場的原因，政府作為支持整個活動的角色，認為不宜作決有關決定。Talter本身從事名牌及品味生活媒體，過往未有舉辦過大型體育活動，楊潤雄指，局方對初次舉辦活動的單位會有更嚴謹的考慮，但不代表會因而拒批申請，否則新機構難以加入舉辦活動。