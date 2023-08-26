許智峯澳洲獲律師資格　林定國：其品格怎樣相信公道自在人心

前立法會議員許智峯近日在澳洲獲通過成為律師，立法會議員何君堯質疑港府應否繼續委任澳洲法官為終審法院非常任法官，律政司司長林定國今日（26日）回應指委任資深外籍法官作為終審法院非常任法官， 對於鞏固香港作為一個國際法律中心非常重要。



對於許智峯成為律師，林定國回應記者稱：「提到嘅人士其實有不爭事實 ，在香港被法庭判定違反最低限度三個刑事罪行......法庭審訊後，指他是藐視法庭，涉及向法庭提供虛假文件，誘使法庭放寬他的保釋條件令他可以潛逃海外，這位人士品格如何？我想是公道自在人心。」



律政司司長林定國。（資料圖片/林靄怡攝）

被國安處懸紅100萬元通緝、身處澳洲的許智峯早前在社交平台發貼透露向澳洲律師會及法庭申報在香港涉及的各項刑事紀錄，包括23條控罪及7項通緝令後，獲裁定有良好品格，在南澳州最高法院宣誓後，獲頒令正式認許為律師。

林定國今被問到相關事宜時指，許智峯違反多條刑事罪行，包括襲擊罪、不誠實使用電腦等，其後向法庭提供虛假的文件，誘使法庭放寬保釋條件，令到他可以潛逃海外。林定國指，他的品格是怎樣，相信「公道自在人心」。

立法會選委界議員、本身是執業律師的何君堯曾質疑，澳洲法院通過讓在本港是通緝犯的前議員許智峯當律師而不感到尷尬，本港司法機構應否仍讓來自澳洲的法官出任終審法院法官。

林定國今強調，過去香港委任的非常任法官都是在國際上擁有極高聲譽，增強香港法律系統的聲譽，帶來積極幫助。