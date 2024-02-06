網紅龍心選舉開支涉欺詐　申報年前購下豐面療程　獲退款無提及

網絡紅人「龍心」林克霖於2020年參選立法會時，涉在選舉申報書上作出虛假陳述，訛稱他因接受面部護理、海外行程等，招致逾5.8萬元的選舉開支。他否認企圖欺詐等6罪，案件今（6日）在東區法院開審。控方案情，被告申報的選舉開支中，包括兩次面部豐滿療程，收據寫上「五一黃金周 少女針優惠」。惟被告是政府公布進行選舉前1年多，向美容中心購買，其後他不滿意療程，獲美容中心退款8700多元和贈送兩次免費激光療程，被告也沒有申報獲退款。控方指，該兩次療程不能促使被告當選，不符選舉開支定義。



被告林克霖，46歲。他原被控2項企圖欺詐罪及2項在選舉申報書內作出舞弊行為罪，今被加控1項企圖欺詐罪及1項在選舉申報書內作出舞弊行為罪。

「龍心」林克霖在庭外擺出多個姿勢給記者拍照。(詳看下圖)

6項控罪指，被告於2020年9月29日在提交的選舉申報書內，作出明知或理應知道屬虛假或具誤導性達關鍵程度的陳述，即他因接受面部護理、酒店租金和海外行程，分別招致31,200、7,500元和19,582元的選舉開支，以及被告藉作欺騙，向選舉事務處訛稱上述的選舉開支，意圖詐騙而企圖誘使選舉事務處向他支付其申索。

21萬開支亦包括海外選舉聚會

控方開案陳詞指，被告於2020年7月報名參加同年舉行的立法會選舉，政府於同月31日宣布該次選舉押後至2021年。被告於同年9月29日向選舉事務處呈交選舉開支的申索表格，申索開支逾21萬元，包括兩次面部豐滿療程、租住房間和辦公室，以及8次海外選舉聚會。

不滿療程獲退款8700元

控方指，兩次面部豐滿療程是被告於2019年4月30日向美容中心購買，共付款31,200元，並已接受部份療程。惟被告認為療程未達預期效果，最終於同年10月和美容中心和解。美容中心向被告退回8700多元，並贈送兩次免費激光療程。

高級選舉事務主任游濬怡供稱，覺被告林克霖申報政府刊憲前一個多所作消費，認為不很合理。(朱棨新攝)

療程在逾一年前購買

控方庭上讀出該收據，收據寫上為「五一黃金周 少女針優惠」。高級選舉事務主任游濬怡供稱，被告於政府刊憲公布進行立會選舉前一年多才招致該開支，因此它並非選舉開支，庭上謂：「我吔覺得唔係好合理。」

控方案情續指，當時被告租住翠雅山房的房間和辦公室，他在政府押後選舉後，仍續租1個月，並申報該月的租金7500元作選舉開支。

申報活動早於政府刊憲前已參與

被告另申報8項選舉聚會，活動名稱包括「尋找解決香港困局方法；印尼之旅，會見林紹良家族」、「國歌震遍東南亞 馬來西亞」，申報19,582元的選舉開支。惟控方指，該些活動於2019年9月至2020年6月期間進行，早於政府刊憲公布進行立會選舉。同時，該選舉不設海外投票。被告明知該開支不符選舉開支的定義，仍作出申索。

案件編號：ESCC2050/2023