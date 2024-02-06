衝擊立法會案｜港大學生會前會長孫曉嵐稱　求情強調無破壞及傷人

2019年7月1日大批示威者衝擊立法會大樓，在警員撤退後闖入立法會會議廳，破壞多項設施，事後多人被控暴動等罪。其中早前分別認罪或受審被裁定罪成的6名被告，今（6日）在西九龍法院（暫代區院）求情。港大學生會前會長孫曉嵐自行陳情指，她熱愛香港，在事件中亦未有破壞死物或傷及他人，她認罪是因暴動罪條文定義寛鬆，認為她在政權的眼中，真正罪名是對民主自由、人權等追求，法官曾打斷其發言並稱法庭非用作政治表述的地方。案件押後至3月16日判刑。



8名認罪被告分別為羅樂生（22歲）、畢慧芬(27歲)、孫曉嵐（27歲）、潘浩超(34歲）、沈鏡樂（26歲）、劉穎匡(29歲)、鄒家成及范俊文（31歲），早前承認一項暴動罪。畢慧芬另承認「進入或逗留在會議廳範圍」罪。

藝人王宗堯被裁定暴動罪成，將於月中才作情。

王宗堯等3人月中求情

另外6名不認罪被告：黃家豪（20歲，城大編委會記者）、何俊諺（30歲，運輸工人）、馬啟聰（30歲，網媒記者）、王宗堯（40歲，藝人）、吳志勇（26歲）及林錦均（25歲）。其中黃家豪、馬啟聰、何俊諺被裁定的逗留會議廳範圍罪成，其中王宗堯和吳志勇早前已承認此罪；除了黃家豪和馬啟聰外，所有被告均被裁定暴動罪成；林錦均另被裁定刑事損壞罪成。法庭今先處理部份被告的求情，餘下王宗堯、劉穎匡、鄒家成等人的案件將於2月21日求情。

兩記者在場採訪不涉暴力行為

辯方求情指，被告黃家豪和馬啟聰當日以記者身份進入會議廳範圍，期間不涉任何暴力行為，望法庭能判處罰款，又指黃當日雖在會議廳內觸碰基本法小冊子，只是為了取得更好的拍攝角度，並無意圖干擾證物，幸而最後亦未造成任何干擾證物的後果。至於馬在會議廳更是沒有任何不守秩序的行為，他當日的採訪亦能讓讀者更了解當時場內的情況。

孫求情稱熱愛香港

孫曉嵐其後獲准自行作求情，她稱作為一名熱愛香港的人，投身反修例倡議，是一件自然而然、義不容辭的事。她相信，所有能獨立理性思考、關心人權發展的人，在這些價值面臨嚴峻挑戰時均會挺身而出。

港大學生會前會長孫曉嵐承認暴動罪，求情稱自覺其罪名是對民主及人權的追求。(資料圖片)

強調無破壞死物亦無對他人用暴力

孫又指，她選擇認罪是因為了解到法律條文的字面含意。即使她當日其未破壞任何死物、對他人使用暴力，或破壞社會安寧，仍是干犯了定義寛鬆的控罪。孫直言在政權的眼中，她直正的罪名是對民主自由、人權等追求。

從未放棄追求公義

孫稱當日進入中門大開的立法會，公民不服從非暴力抵抗的策略失敗，但未有換來更民主自由的香港。她在過去4年半從未放棄追求公義，自言未來會繼續「活在真實當中」、「過光明磊落生活」。

孫陳詞期間，李官曾多次出言打斷，指此處非表達政治訴求的地方，一旦再發現孫提及政治相關話題便會中斷其求情，望她能好好珍惜法庭給她的機會。

案件編號：DCCC 606-610、1069/2020、259/2021

控方指2019年7月1日立法會被破壞後，其維修費高達3600萬。(詳看下圖)