7.1衝擊立法會　王宗堯等4人暴動罪成　兩記者只裁非法逗留會議廳

藝人王宗堯等6人，涉嫌於2019年七一當日進入立法會大樓，當晚立法會大樓被大批示威者大肆破壞，王等人被指有份參與被控暴動等罪，王辯稱當日到場只為帶插座式充電器給現場記者，聲稱在議事廳逗留了不超過27秒。案件今（1日）在西九龍法院（暫代區院）裁決，法官裁定其中3名被告違令進入立法會廳罪名成立，暴動罪則只有4名被告罪成，包括王宗堯，脫罪的兩名被告均為記者。



受審6名被告及控方對他們的主要指控。(詳看下圖)

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城大編委及網媒記者只被裁定逗留會議廳

6名不認罪被告：黃家豪（20歲，城大編委會記者）、何俊諺（30歲，運輸工人）、馬啟聰（30歲，網媒記者）、王宗堯（40歲，藝人）、吳志勇（26歲）及林錦均（25歲）。他們同被控暴動罪。林另被控刑事損壞罪；餘下5人亦被控違反《立法會(權力及特權)條例》，王及吳早前已認此罪。

法官今裁定黃家豪、馬啟聰、何俊諺的逗留會議廳範圍罪成，其中王宗堯和吳志勇早前已承認此罪；除了黃家豪和馬啟聰外，所有被告均被裁定暴動罪成；林錦均另被裁定刑事損壞罪成。

數百示威者闖入立法會大樓大肆破壞

控方案情指，民陣當日舉行遊行集會，下午1時30分逾千名示威者在立法會大樓外集結，持續使用鐵籠車、鐵枝等物品衝擊大樓外玻璃幕牆。在大樓內的警員六度舉紅旗警告，示威者未有理會。下午近6時，立法會秘書處發出「紅色警示」，要求所有人立即離開立法會大樓。三小時後，數百名示威者闖入立法會大樓，在會議廳進行大肆破壞。翌日凌晨，防暴警察進入立法會清場，所有示威者已離開。

控方指2019年7月1日立法會被破壞後，其維修費高達3600萬。(詳看下圖)

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王宗堯被拍到身處立法會大樓

控方指出，王宗堯當晚被傳媒拍到身處立法會大樓，包括曾在會議廳與其他示威者談話，其時身穿胸前印有「我自由故我在」的黑色T恤，沒有戴上任何掩蓋臉容的物件。王宗堯審曾出庭自辯，並稱當日得知有記者需要插座式充電器，便開車過海前到五金店購買，之後將物品交給立法會內的記者便離開，期間他在議事廳逗留了不超過27秒。

其餘被告亦否認曾作破壞行為

其餘5被告同被拍攝到在立法會大樓或附近範圍出現，何俊諺被捕後承認曾隨友人進入立法會大樓，但：「冇整爛立法會入面嘅嘢。」吳志勇被捕後承認曾在立法會內吸煙，坐過李慧琼過座位，以及接受《蘋果日報》訪問；林錦鈞在警誡下承認：「我淨係喺外面地下撞過玻璃。」另馬啟聰及黃家豪則辯稱當日是入立法會採訪。

案件編號：DCCC 606-610/2020, DCCC 1069/2020, DCCC 259/2021

已認罪的部份被告。（詳看下圖)