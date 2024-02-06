消委會去年接逾3.4萬投訴　四成涉網購　食肆娛樂類連續兩年居首

消委會今日（6日）舉行周年總結發布會，公布去年全年接獲的消費者投訴數字，去年接獲的整體投訴數字連續第二年上升，共錄得34,155宗投訴，涉及網購相關投訴佔逾四成，達近13,000宗。當中食肆及娛樂連續兩年居投訴榜榜首，全年相關投訴達3,913宗，較去年增25%。



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消委會主席陳錦榮表示，為準確反映居港消費者的投訴，去年起所有投訴分析均撇除涉及內地消費者，投訴以香港作商業登記，但主要營運據點並非在港的內地網上購物平台相關的投訴。消委會在撇除相關投訴後，去年共接獲31,294宗投訴，當中四成涉網購，較2022年的28,338宗增加10%，涉及金額則下跌25%至約8億元。

食肆及娛樂類連續兩年居投訴榜榜首，全年相關投訴達3,913宗，較前年3,127宗增 25%。涉及延期、沒有送貨遺失的佔最多，達724宗，其次是價格、收費爭議，有701宗；涉及服務質素的有682宗。

其他投訴排名第二位起依次為電訊服務、旅遊事務、電器用品及美容服務。美容業雖排列第5位，但涉及金額為當中最高，達3,670萬元，較前年大增75%。

電訊服務投訴由第4位，升至去年第2位。陳錦榮解釋，社會復常後，消費者在日常生活、工作、旅遊等方面對流動數據服務、預付通話卡、長途電話及漫遊數據卡的需求大增，故相關投訴亦分别大增443%、117%、92%及 89%。

隨旅遊業高速復蘇，投訴增至23%，達3,160宗，維持投訴排名第3位，不過涉及金額就衝破2,000萬元，機票服務或航空公司服務的投訴亦有所上升，所涉及的金額亦大增 63%，達1,490 萬元；與巴士/旅遊巴票務相關的投訴更飆升 692%。

3,030宗旅客投訴 八成為內地客

去年消委會共接獲 3,030宗來自旅客的投訴，8成是來自内地旅客，升幅近12倍。陳錦榮表示，去年的颱風及暴雨等惡劣天氣，打亂部分演唱會觀眾的計劃，亦有人不滿個别主辦單位的安排，是食肆及娛樂成為去年最多旅客投訴的主因之一。

消委會冀透過點名行動 向不良份子發警示

他又提到，消委會一直高度關注藥店的卑劣銷售行徑，繼2015年消委會點名譴責7間藥店後，去年再次公開點名4間位於銅鑼灣的藥店，嚴正譴責其俗稱「斤變両」、「両變錢」、「磨粉」及「切片」等不良經管手法和對香港商譽的損害。

消委會亦發現，曾於2015 年被點名的藥店，改頭換面後用另一名字繼續經營，瞞騙消費者。消委會期望透過點名行動，向業界的不良份子發出強烈警示，以保障巿民及旅客權益。