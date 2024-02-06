農曆新年｜長假期求診　169間中醫及西醫門診提供服務【附連結】

龍年將至，雖然不少人因傳統因素未必會在新年期間求診，不過如有不適仍是要盡快看醫生。醫衞局早前收集了私營診所及私人醫院就農曆新年期間的開放時間，並將資料上載於地理資訊地圖，予市民參考。



據地理資訊地圖顯示，年初一至年初四共有187間醫療機構提供服務，當中包括18間公立醫院、18間醫管局普通科門診、59間中醫診所、92間私人診所及醫院。雖然年初一至年初四共有187間醫療機構提供服務，但年初一至年初三應診的私家醫生數目則不多，其中年初一只有76間醫療機構有提供服務，當中23間為私人診所及醫院、17間為中醫診所。



農曆新年期間普通科門診診所服務

醫衞局早前收集了私營診所及私人醫院就農曆新年期間的開放時間，並將資料上載於地理資訊地圖，予市民參考。（資料圖片）

大埔、南區及荃灣最少 沙田有19間佔最多

政府早前收集了私營診所及私人醫院就農曆新年期間的開放時間，並將資料上載於地理資訊地圖，予市民參考。據地理資訊地圖顯示，年初一至年初四共有187間醫療機構提供服務，當中包括18間公院、18間普通科門診、59間中醫診所、92間私人診所及醫院。

如以18區作計算，最少醫療機構提供服務的為大埔區、南區及荃灣只有5間，其次則為離島有6間；至於最多醫療機構提供服的為沙田區有19間、其次為觀塘區有16間。另外，醫務衞生局局長盧寵茂早前表示，超過250中醫診所回覆指，會在初一至七延長服務。

年初一至年初三僅76間應診

雖然年初一至年初四共有187間醫療機構提供服務，但年初一至年初三應診的私家醫生數目則不多，其中年初一只有76間醫療機構有提供服務。不過，如單計私營西醫門診，年初一就只有23間為私人診所及醫院有提供服務，部分地區如西貢及離島的市民如要求診，只好到公院急症室及普通科門診。只可以到急症室求診或跨區看醫生。