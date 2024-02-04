維園年宵｜熟食檔回歸　「平民價」賣串燒鮑魚　女僕親手包糖蔥餅

一連7日的維園年宵今日（4日）開鑼，今年為疫後首次全面復辦，重設熟食檔。有熟食檔負責人指，期望今年復辦乾貨後，可以吸引更多人流，他指今年沒有特別加價，維持與往年相若。有食檔以女僕做招徠賣糖蔥餅，同時希望港人認識女僕文化。



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維園年宵今日開始，近天后入口的熟食檔的負責人馮先生表示，期望今年復辦乾貨後可以吸引人流。他指，今日首日年宵比往年多人，不過難以預計銷售額，因為要看天氣狀況，「一天氣差就蝕錢。」

檔主嘆電費貴 要控制開支

馮先生又指，今年沒有上調食物價格，「想流轉快啲，賣得貴啲客人會走。」他表示，食物比街價稍為略貴，不過相信市民接受度高，「行年宵預咗會使錢。」他續指，以往年宵熟食檔較常賣懷舊小食，今年銷售燒肉、串燒鮑魚、年糕、白兔糖雪糕等，因為比較喜歡做新產品，市民亦十分喜歡。

不過，馮生指，今年電費十分貴，電費價格比檔位貴，以不同方法減少電費，例如減少用瓦斯爐，大嘆「好貴啊今年。」

女僕賣原味糖蔥餅 「年宵價」20元

另一近銅鑼灣入口熟食檔的負責人吳先生表示，受不同因素影響，預計今年人流及生意額只有疫前六至七成，「有六、七成就好好。」他表示，今年攤位競投價接近20萬，電費亦接近20萬，成本比往年增加，但食物定價與疫前相若，「其實真係加唔到，啲人工無特別加，盡量唔加價，以往都畀開咁嘅價錢，大家畀得舒服，費事郁佢。」

吳先生負責的檔位特別增設了女僕售賣糖蔥餅，其中一位女僕表示，因為女僕文化在香港比較次文化，希望今次在維園擺檔可以打破大家對女僕文化的想法，「等大家接觸一下，唔洗專登收收埋埋。」她指，原味糖蔥餅售價為20元，為「年宵價」，但今日大家都願意消費，大部分人問完價都願意買。