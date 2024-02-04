維園年宵開鑼　花檔增細盆年花應對經濟差　揮春檔降價抗北上消費

一連7日的維園年宵今日（4日）開鑼，乾貨檔與熟食檔相隔4年再次復辦，不少市民一大清早已到場買年花，希望在第一日購買「靚花」。有花檔負責人表示，今年經濟低迷，市民可能傾向購買較小型的年花，因此入多了細盆的年花；北上潮料引發不少人北上深圳行年宵市場，有揮春檔特別降低售價，「希望留住香港市民喺香港消費」。



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花檔首日售出數盆大蘭花 料人流比以往多4成

面對經濟低迷，賣蘭花以及水仙的花販何先生表示，今年經濟低迷，市民可能傾向購買較小盆的花，因此入多了小盆的年花。不過他指，今日已售出數盆大蘭花，第一日人流亦比以往多，因此預計今年人流會比以往多4成，生意額預計亦比以往多約3成，形容今年「旺丁又旺財。」

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賣蘭花以及水仙的花販何先生表示，今年經濟低迷，市民可能傾向購買體型較小的年花，因此入多了小盆的年花。（蘇煒然攝）

以底價租維園檔位擺檔 擔心人流會受北上熱朝影響

至於售賣揮春的劉女士，則是首次在維園擺檔。她說，因為在攤位競投完結後，有部份攤檔以底價出售，遂決定今年到維園擺檔。她對今年銷情持樂觀心態，今年特意把價格調低少許，「希望留住香港市民喺香港消費，賺少啲！」她又表示，擔心人流會受北上熱朝影響，不過行年宵是香港人一直以來的習慣，希望市民可以多多支持。