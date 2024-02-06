印尼辣椒粉Spicy chili sprinkle含致癌物環氧乙烷　食安令下架

食環署食物安全中心今日（6日）公布，印尼進口預先包裝辣椒粉Spicy chili sprinkle被檢出含可致癌物除害劑環氧乙烷。中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。



食安中心呼籲，市民應停止食用受影響批次的產品，而業界如持有受影響批次的產品，亦應立即停止使用或出售。



食物安全中心今日（6日）公布，印尼進口預先包裝辣椒粉的樣本被檢出含除害劑環氧乙烷。發言人呼籲市民如購入受影響批次的產品，應停止食用。業界如持有有關批次的產品，亦應立即停止使用或出售。中心會知會業界、繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

產品資料如下：

產品名稱：Spicy chili sprinkle

品牌：BonChili

來源地：印尼

淨重：四十克

總經銷商：Chi Shing (Golden Coconut) Trading Co. Ltd.

此日期前最佳：二○二四年三月二十六日

中心發言人表示，中心是透過恆常食物監測計劃，從一間網上商店抽取上述樣本進行檢測，結果顯示有關樣本含除害劑環氧乙烷。中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關總經銷商已按中心指示對受影響批次產品進行回收，市民可於辦公時間致電其熱線2607 3856，查詢有關產品的回收事宜。

發言人續指，國際癌症研究機構目前將環氧乙烷歸類為第一組致癌物。根據《食物內除害劑殘餘規例》（第132CM章），任何人不得售賣含有危害或損害健康的除害劑殘餘食物供人食用。違例者最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。」