法國CANTOREL生牛奶芝士受大腸桿菌污染　食安令下架受影響批次

食物環境衞生署食物安全中心今日(19日)公布,一款由法國進口的CANTOREL生牛奶芝士可能受產志賀毒素大腸桿菌污染,呼籲市民不要食用,本地進口商City Super亦已按中心指示將受影響批次產品停售及下架,並展開回收。



食安中心公布,一款由法國進口的CANTOREL生牛奶芝士可能受產志賀毒素大腸桿菌污染,呼籲市民不要食用。(政府新聞處)

食安中心指,透過恆常監察食物事故系統,得悉法國Rappel Conso發出通告,指一款由法國進口的CANTOREL生牛奶芝士可能受產志賀毒素大腸桿菌污染,正在當地進行回收。中心得悉事件後,隨即聯絡本地進口商City Super跟進,初步調查發現本地進口商曾進口相關受影響批次產品。

該進口商已按中心指示,將受影響批次產品停售及下架,並展開回收。市民欲查詢上述產品的回收事宜,可於辦公時間致電該進口商熱線27363866。

產品資料:

產品名稱:Plate of 5 Medals Winner Assorted Cheeses (with 4 Types of Raw Milk Cheese) (Le Plateau des Médaillés)

品牌:CANTOREL (Saveurs de Terroirs)

來源地:法國

淨重:310克

此日期前最佳:2023年11月28日至2024年1月9日

批次 : 所有批次

進口商:City Super Limited



食安中心發言人指,產志賀毒素大腸桿菌可經由水及食物傳播而感染人體。飲用受污染的水或進食未烹煮熟透和受污染的食物可感染此菌而引起腸道傳染病,部分受感染的人可能會有腸出血及嚴重併發症如溶血尿毒症。

發言人亦呼籲市民如購入受影響批次產品,應停止食用。業界如持有有關產品,亦應立即停止使用或出售。中心會就事件通知業界,並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。