澳門料新春日均60萬人次出入境　跨部門就確保通關有序等作好準備

新春長假即將展開，澳門政府各部門昨日（6日）介紹準備工作。澳門預計今年農曆新年期間（2月9至18日），會有550萬至600萬人次出入境。治安警察局表示，已為各主要口岸制定人潮管控預案，並會抽調內勤人員支援口岸前線工作，加開檢查櫃枱及維持秩序，確保通關順暢有序。



治安警察局稱，預計新春期間，平均每天有55萬至60萬人次出入境，與2019年同期持平，甚至可能有3%增長，而高峰期預計會在年初三。警方已為各主要口岸制定人潮管控預案，並會支援口岸前線工作，同時加派人員巡邏熱門旅遊景點，有需要時採取人潮管制措施。 因應氹仔舊城區將實施臨時行人專用區，倘若地堡街人流太密集將作臨時交通管控。

海關取消人員休假 旅遊局加強與業界協調

海關指出，邊檢關務工作會按相應預案部署，包括取消人員休假，以應對出入境人潮高峰、維持各口岸的秩序；加強口岸關檢、沿岸巡邏，堵截任何人士或貨物非法入境，以及重點監察和打擊水客活動。

旅遊局表示，積極與各相關部門、機構及旅遊業界加強協調和溝通，並聯同多個部門在不同地點加強巡查，打擊違規行為，保障旅客權益。

經科局巡查零售商號 消委會設假期特別服務

經濟及科技發展局也稱，會加強巡查市售賀年食品及金飾商品等零售商號，並與相關部門合作。對旅行社安排團客購物的場所巡查，保障消費者。

消費者委員會稱，新春期間設假期特別服務，有需要的居民和旅客可利用「消保易」網上平台辦理投訴。

配合氹仔舊城區臨時行人專用區 臨時交通安排

交通事務局稱，已計劃在大量人流及車流聚集地點，實行臨時交通措施，兩間公共巴士公司亦將於假日增加服務班次，包括8條日間巴士路線於年三十（9日）延長服務至翌日凌晨1時等。為配合設置「氹仔舊城區臨時行人專用區」，周邊道路將實施臨時交通措施及調整巴士安排。