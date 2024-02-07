《商報》前助理經理疑向下屬收賄　被加控5罪涉款8.8萬　明再提訊

《商報》廣告部前助理總經理，被控向下屬索賄被控後，被指疑向兩下屬收販8.8萬元，廉政公署早前再取得律政司意見後，決定加控該經理5項貪污罪名，案件將於明日(8日)在東區法院提訊，案件將轉區域法院處理。



被告胡桁誌，又名胡智衡，43歲，香港商報(商報)廣告部前助理總經理，去年3月被控3項串謀使代理人索取利益。廉署早前向律政司取進一步法律意見後，昨日加控胡4項代理人接受利益罪名，案件將於明日（2月8日）在東區裁判法院提訊及轉介區域法院。

被告胡桁誌被加控5項控罪，案件將於明天在東區法院提訊。

案發時胡為商報廣告部助理總經理，負責監管部門運作及監督銷售代表，並會協助銷售代表向贊助商爭取活動贊助。如銷售代表為商報舉辦的活動取得贊助，可獲贊助總額的一成作佣金，胡則會在活動後或每年底，視乎盈利情況獲得花紅，但無權攤分銷售代表的佣金。商報亦不許職員因其業務而索取或接受任何利益。

胡被加控的5項罪名指，胡涉嫌在2020年1月至2022年1月期間，從兩名商報銷售代表收受五筆賄款共約88,000元，以協助二人取得活動贊助。

胡早前已被控3項控罪，指他涉嫌串謀上述其中一名銷售代表，向另外兩名銷售代表索取三筆賄款共約35,000元，以協助對方取得活動贊助，但被拒絕。案發期間，這名銷售代表為4項活動獲取多筆贊助費逾350萬元。

同案被告李國維及敖錦輝，同為商報前銷售代表，早前承認6項罪名，即5項向代理人提供利益，及1項串謀使代理人索取利益。兩人的案件押後至3月6日提訊。