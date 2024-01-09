商報2銷售代表稱按上司要求　提供8.8萬元佣金收益　認行賄罪候判

《香港商報》兩名廣告部銷售代表，涉嫌為商報找來贊助商並獲26萬元佣金後，按一名上司要求，向上司提供8.8萬元利益，從而遭廉政公署拘控。兩名銷售代表今(9日)在區域法院承認提供利益罪，法官李慶年將案件押後至3月6日再提訊。二人獲准保釋。



兩名被告：李國維，50歲，及敖錦輝，44歲，分別為香港商報(商報)前銷售代表及銷售代表，各承認四項及一項向代理人提供利益罪；李又承認一項串謀使代理人索取利益罪名，他涉及的另外兩項相類串謀罪名則准留在法庭存檔。

兩名被告：李國維及敖錦輝在區域法院承認提供利益罪。

經理無權分享銷售代表的佣金

案發時李及敖均為商報廣告部銷售代表，負責為商報舉辦的活動物色贊助商，若能成功取得贊助，可獲得贊助總額一成作佣金。監督二人工作的廣告部助理總經理，會協助他們取得活動贊助，並會在活動後或每年底，視乎盈利而獲得花紅，但經理無權分享銷售代表的佣金，商報亦不許職員因為其業務而索取或接受任何利益。

經理曾陪同李及敖見贊助商

案情指李及敖於2019年11月至2021年11月期間，為商報舉辦的4項活動找到贊助商，他們為商報取得贊助費逾260萬元。李及敖其後分別獲得佣金逾24萬元及1.7萬元。

廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現廣告部助理總經理主動陪同李及敖與贊助商會面。二人承認取得贊助後，有應助理總經理要求，分別向該經理提供4筆約83,000元及一筆5,000元的賄款。

另一銷售代表拒付賄款

李並承認2021年9月至2022年2月期間，曾與該助理總經理串謀，向另一名銷售代表索取賄款逾5,000元，但唯遭對方拒絕。該銷售代表就一項商報活動取得贊助費17.8萬元並獲發1.78萬元佣金。

涉案助理總經理胡桁誌，43歲，早前亦被廉署落案起訴貪污罪名。他尚未答辯，案件押後至2月29日再提訊。

案件編號：DCCC 456/2023