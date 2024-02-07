荃灣食肆去年4度被控阻街遭釘牌21日　社交網站稱停牌期間放年假

食物環境衞生署今日（7日）公布，​新蒲崗、荃灣分別有一間食肆因非法擴展營業範圍，屢次違反《食物業規例》，按扣分制分別暫時吊銷牌照14天及21天。兩間食肆均有違例「前科」，前者曾於去年6月和11月兩次被法庭定罪罰款3,800元，後者則在去年7月至11月期間，4度被法庭定罪罰款7,400元。位於荃灣的食肆則在社交網站公告，今日起停業「放新年假」，直至本月28日才啟市。



食環署發言人指，位於新蒲崗爵祿街118號地下的小食食肆「人民力量」，將由今日起，至本月20日暫停營業；而位於荃灣三陂坊22號地下的食肆「鬆啲大排檔」，則會由今日起，至本月27日暫停營業。

發言人表示，上述兩家食店的經營者因非法擴展營業範圍，屢次違反《食物業規例》。「人民力量」在去年6月和11月兩度被法庭定罪罰款3,800元，署方根據違例記分制記下持牌人30分，故店鋪須停牌十四天。

而「鬆啲大排檔」經營者則因去年7月至11月期間，4度被法庭定罪罰款7,400元，後被署方根據違例記分制記下持牌人90分，食肆因而先後被停牌7天及14天，連續執行兩次吊銷牌照。

「鬆啲大排檔」亦在社交網平台公告，會於今日起「放新年假」，至本月28日才啟市，未有透露食肆遭停牌。