工程督察遊說女友賣淫　官質疑違反誠信　律師：只違保護愛侶責任

工程督察、地盤工人及鋼琴女教師等3人涉先後安排兩名15歲少女賣淫，3人與一名嫖客，早前認依賴他人賣淫及非法性交等多罪，案件今在區域法院再訊，暫委法官黃士翔關注到任工程督察被告，與案中一名女事主案發時是情侶關係，質疑工程督察違反誠信，代表工程督察的律師即反駁稱不涉欺騙女童，只是違反了保護愛侶責任。黃官把案押後至2月20日判刑。



3男1女被告：李家良（45歲，地產經理）、鄭嘉華（31歲，助理工程督察）、司徒詠祖（21歲，地盤工人）和廖靜雯（女，33歲，鋼琴老師）。李為案中的男媒客，另三名被告則安排賣淫。

李認拍X性交片時未得其同意

辯方求情指，案中只是嫖客的被告李家良，本身是個好爸爸，他現已有悔意，亦承認拍攝性交片段時未得女童X同意，但律師指創傷報告可見事件對X的心理影響非最差。黃官聞言指，事件距今已兩件，對X仍有影響，質疑辯方欲淡化事件。

鄭與事主Y是情侶但沒有欺騙

另代表助理工程督察的被告鄭嘉華的大律師杜浩成則指，鄭於2023年5月結婚，對現懷孕的妻子感悔意。黃官關注到，鄭與事主Y案發時為情侶關係，質疑案件是否涉及違反誠信。杜即指鄭未有欺騙Y，只能說是「違反左一個保護愛侶既責任」。

司徒稱未有遊說女童賣淫

被告司徒詠祖的代表律師則指，司徒案發時未有遊說女童賣淫，故其行為「無其他人咁惡劣」。他過去還押了14個月，已獲慘痛教訓，不會再犯。廖早前求情稱她只曾協助找嫖客，她並未見過事主。

其中3被告涉導致兩少女賣淫

鄭、司徒承認1項導致案發時15歲女童X賣淫；鄭、廖另承認1項依賴15歲女童Y賣淫為生罪。鄭另承認12項控罪，包括涉及Y的4項與16歲以下女童非法性交罪、4項製造兒童色情物品罪、2項依賴他人賣淫為生罪、1項煽惑16歲女童作猥褻行為罪；及涉及X的1項導致另一人賣淫罪。

李亦涉製作兒童色情物品

李則承認1項與16歲以下女童非法性交罪、1項製造兒童色情物品罪，以及1項管有兒童色情物品罪，均涉及Y。

事主X賣初夜只獲100元肉金

案情指女童X在2021年11月認識一名為林曉文的女子，X後來離家出走，林安排了X住酒店。林與司徒把X資料交給鄭，並指X是處女，林後來遊說X賣淫，並稱可獲5至6千元，後來X獲安排與李賣淫，李卻偷拍了性交過程。同意支付2萬元肉金，但X最後只獲100元。

事主Y賣淫後獲冒牌袋

女童Y則從社交媒體認識鄭，她並當鄭是男友，Y曾與鄭發生4次非法性行為，共拍下淫片及兒童色情照。鄭後來遊說Y賣淫，Y在廖的安排下4度與嫖客性交，曾獲1千元及冒牌Prada手袋及Hermes頸鏈等報酬。

案件編號：DCCC726-728/2023