安排少女賣初夜　有事主僅獲100元　3賣淫集團成員和1嫖客認罪

警方去年瓦解一個操控未成年少女的賣淫集團，指他們以2萬元出售少女初夜。三名集團成員與一名男嫖客被捕，被控以導致另一人賣淫、依賴他人賣淫為生和非法性交等多罪，他們今（30日）在區域法院認罪。案情指，兩名15歲少女被游說賣淫，其中一人原本獲承諾有5000、6000元報酬，惟事後只獲100元。案件押後至翌年2月7日判刑，期間索取兩事主的創傷報告，以及被告的背景及心理報告。



3男1女被告依次為李家良（45歲，地產經理）、鄭嘉華（31歲，助理工程督察）、司徒詠祖（21歲，地盤工人）和廖靜雯（女，33歲，鋼琴老師）。李為案中的男媒客，另三名被告則安排賣淫。

助理工程督察認14罪 涉及兩15歲女童

鄭、司徒同承認1項導致另一人賣淫罪，涉及女童X （案發時15歲）；鄭、廖同承認1項依賴他人賣淫為生罪，涉及女童Y （案發時15歲）。

鄭另承認12項控罪，包括涉及Y的4項與16歲以下女童非法性交罪、4項製造兒童色情物品罪、2項依賴他人賣淫為生罪、1項煽惑16歲女童作猥褻行為罪；及涉及X的1項導致另一人賣淫罪。

李則承認1項與16歲以下女童非法性交罪、1項製造兒童色情物品罪，以及1項管有兒童色情物品罪，均涉及Y。

被告司徒詠祖。(劉安琪攝)

X離家出走 被友人遊說賣淫 事後僅獲100元報酬

案情指，女童X於2021年11月認識女子林曉文。X其後離家出走，居住於尖沙咀一酒店，由林代為支付租金。被告司徒詠祖是林的朋友，見過X數次。

2022年3月，林和司徒向被告鄭嘉華提供X的資料和照片，指X為15歲處女。鄭經其他集團成員，把X的資料給予被告李家良。李隨即問可否與X在沒有保護措施下性交 ，並同意支付2萬元。在林遊說下，X答應賣淫，並獲承諾事後可獲五、六千元。及至3月24日，X與李在鴨脷洲一單位性交，過程遭李安裝在床邊的攝錄機拍下，而她事後只獲林支付100元報酬。

4日後，警方接報上述酒店有人爭執，到場發現X及林。當時懷孕的林稱感不適獲送院，其後因「導致或鼓勵16歲以下女童賣淫」罪被捕。李和司徒亦先後被捕，李在警誡下承認犯案；司徒則稱：「我都係為咗賺錢先介紹條𡃁妹同人進行性交易咋 ，我收咗千八蚊㗎咋」。

工程督察與Y多次性交後遊說賣淫 事後贈予冒牌手袋作報酬

針對Y的案情則指，她於2021年5月經應用程式Heymandi 認識化名為「陳諾文」的鄭，並開始約會。Y視鄭為其男朋友，期間鄭曾送給Y一個冒牌Dior手袋 。自此，鄭與Y四度非法性交，期間拍下共15段影片、21張相片的兒童色情物品；Y另曾在鄭要求下拍攝及傳送自己的裸照予他。

至2022年初，Y在鄭遊說下同意賣淫，並在鄭、被告廖靜雯等人安排下四度與不同嫖客進行性交易，首兩次分別獲1000元、冒牌Prada手袋和Hermes頸鏈作報酬。

被告廖靜雯。(劉安琪攝)

警方喬裝嫖客誘捕 工程督察稱受人指示 僅獲1千元報酬

同年3月尾，警員喬裝為嫖客，透過Telegram 一賣淫頻道「放蛇」。同日，鄭帶Y到約定的酒店房間，但警員以Y不合標準為由拒絕性服務。鄭在離開酒店時被捕，警誡下稱只是受他人指示行事，並收取1000元報酬。

辯方求情指，李因本案而妻離子散，並失去其事業，拍攝涉案片段僅供自用；鄭非案中主腦，僅是跑腿。他事發前已與Y相識，Y非在不自願下與其性交，其中不涉威迫等加刑因素。庭上另透露，鄭於今年5月結婚，妻子於10月確認懷孕；司徒犯案僅屬一次性，未參與游說事主賣淫；廖更是事前未見過事主，僅協助尋找嫖客。

案件編號：DCCC 726-728/ 2023