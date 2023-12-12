已婚EO幽會偷拍情婦裸照　分手後用以恐嚇　判囚7月求保釋被拒

已婚政府行政主任（EO）與情婦在酒店偷歡時，涉3度偷拍情婦私密照片及影片，二人鬧翻後，疑把女方資料放上社交程式群組，並曾出言恐嚇稱要「一步步報復你」。他早前經審訊後被裁定窺淫、刑事恐嚇等5罪成，今（12日）在粉嶺法院被判囚7個月。被告要求保釋等候上訴被拒。



被告陳梓文，29歲，被控3項窺淫，1項刑事恐嚇和1項未經同意下發布私密影像罪，指他於2022年5月2日至6月25日，分別在三間酒店，X身處於預期可能會裸露的私密部位的情況下，暗中偷拍X；並於同年9月15日至16日威脅X會使她名譽受損害；及於同年10月9日未經X同意而發布她的私密影像，意圖使X受侮辱、驚嚇或困擾。

被告陳梓文經審訊被裁定窺淫及刑事恐嚇等罪名成立。(資料圖片)

被告與X交往期間各有另一半

現年25歲的X早前供稱，她去年3月因工作而認識被告，期後兩人發展成親密關係。X當時另有男友，後來亦得知被告已婚，但兩人仍每星期約會數次。兩人於5月開始考慮是否和各自伴侶分開，被告聲稱兩年前已與妻簽紙離婚，只是尚有手續未辦妥。

被告向X發訊息稱一步步報復你

兩人於同年9月感情破裂後，被告經Instagram向她發傳訊息稱：「一步步報復你」，又自言「我攬炒無成本」。X因擔心被告會公開其早前發送他的私密照，決定向男友坦白，最後亦選擇與男友一起。被告知悉後向X借款兩萬，又要求與X父母和男友見面，否則會將兩人合照發布在IG，X最終就範借款。及至同年10月9日，X得知她的私密照、性愛片和個人資料在Telegram群組的「2號房超級健康群」被公開。

官指X的道德觀念不影響其可信性

暫委裁判官馮念偉早前裁決指，X能在影像中依靠髮型、身材等認出自己的身體並不出奇。馮官又指，即使事主在部份影像中有望向鏡頭，亦不代表她默許被拍攝。至於辯方質疑X對被告不忠誠，馮官認X的道德觀念不影響其可信性，即使她將私密照發給其他伴侶，亦不代表容許被告將私密照公開分享，認為X是誠實可靠的證人，裁決被告所有罪名成立。

案件編號：FLCC 85/ 2023