香港夜市｜旺角女人街檔販反應淡：以前有小販先有街頭特色

香港經濟復甦步伐不如預期，財政司司長陳茂波日前在網誌提出將香港夜市「搞活搞旺」。有市民反應熱烈，對香港夜市表示支持；但亦有商戶反應冷淡，直言近年來香港逐漸失去本土文化特色，認為當局若沒有實際作為，「夜市」概念只成空想：「最主要係冇賣點，𠵱家有啲咩？好似以前有小販都話有街頭特色，𠵱家咩都冇。」



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記者今日（16日）下午4時到旺角「女人街」作視察，約有三十檔商戶營業，兩邊行人道亦人來人往。

有商戶感憂慮 直言夜市難成事

在女人街經營排檔超過40多年的檔主余先生表示，已有不少檔口相繼結業：「好多人都開唔到，因為生意太靜，比起疫情前差好遠，差六、七成。」

對於當局揚言想效法內地及台灣等地，「搞活夜市」，余先生直言感憂慮，認為難以成事：「𠵱家市面因為啲人習慣咗返屋企食飯或者咩呢，夜晚市面上真係靜咗好多，一晚可能得一兩個客。」

他又指，近年來香港逐漸失去本土文化特色，認為當局若沒有實際作為，「夜市」概念只成空想：「最主要係冇賣點，𠵱家有啲咩？好似以前有小販都話有街頭特色，𠵱家咩都冇。」

對效法台灣夜市並不看好

另一位，經營逾50年檔主李先生檔口內以售賣掛畫為主，他指，對當局想效法台灣夜市的想法並不看好：「好難轉型㗎，好似台灣夜市咁，如果香港想做要另闢途徑，喺唔到呢到做。」

李先生認為當局應仔細考慮在區內發展夜市的可行性：「好似以前大笪地都係賣熟食，以前廟街都有夜市，有熟食市場喺到，但係𠵱家都已經轉咗型啦。」

市民和旅遊對夜市表示支持

不少市民和旅客則對香港擁有夜市的想法表示支持。鄧小姐坦言，對夜市感期待：「好似𠵱家晚上都冇咩其他地方去，到10點11點好多舖頭都關晒。」問及理想中的夜市，她指，希望可品嘗到更多街頭小食，買到更多價廉物美的商品。

深圳旅客李先生表示，認為香港欠缺空間效法內地夜市：「因為我覺得現在已經好擠，我想像不到，到時候再有更多人。」

對於香港夜市，他認為應以香港特色的小食為主，例如咖喱魚蛋，燒賣或港式點心；至於在購物上他對夜市的興趣不大：「我會去商場，因為好擠、又好嘈又沒有冷氣。」