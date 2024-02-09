年三十團年飯｜酒樓生意回復至疫前　料加價5%　蘭花大王嘆銷情差

今日（9日）是年三十，也是市民一起吃團年飯的日子。倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠則形容「團年飯個個都食，（生意額）跌就唔會跌」，不過預計也未必會升很多。提到今年市道，本地花農、千葉園始創人蘭花大王楊小龍就表示，原本以為今年銷情會變好，惟最終事與願遺生意額跌一成半，嘆今年「唔掂啊」。



維園年宵（蘇煒然攝）

濕凍天氣影響花市市道

楊小龍今日（9日）於港台節目《千禧年代》中回應今年年花市道，稱「初初以為今年一定好，其實好差，依家先知道，唉……唔掂啊。」楊小龍指，今年的蘭花開得漂亮，且不少人提早購買蘭花，令其本身預期今年生意額不錯，惟近日天氣寒冷又有雨，影響市民到戶外年宵的意欲。

他表示，留意到今年年宵因重新開放賣乾貨，有感人流較以前多，但因為天氣令市民不方便帶走年花，預計今年帶來的2,000棵的蘭花，只會售出1,000棵，形容生意較往年維園年宵跌一成半。他又預計，今日最後一日年宵會更多人，但都不會再入貨，「今日Last一日，你點搏都冇用。」

酒樓不敢加價太多

蘇萬誠於同一電台節目表示，酒樓於早兩個星期已有人提早預約吃團年飯，形容生意較疫情前的兩星期「無少過」。不過，他提到，「團年飯個個都食，（生意額）跌就唔會跌」，但他預料生意也未必會升很多，而當中因為食材、人工通脹而影響約一成收入，酒樓亦因而加價5%，「唔敢加太多，貴就會令人卻步。」

被問到會否擔心生意受北上潮影響，他就稱大部分港人食飯都會選擇留港，又指「70、80歲老人家，你點叫佢返深圳食？」故不算太擔心。

▼2023年 倫敦大酒樓團年飯▼

