年宵｜攤檔限高4.5米　逾3米要安全證明　蘭花大王貨品減半省成本

維園年宵市場等15個花市下周日（2月4日）二十四節氣「立春」開鑼，料不少市民會前往買年花。「蘭花大王」楊小龍今年在維園年宵有11檔，他指今年新增攤檔高度限制，第一高度不得超出4.5米，第二如果超過3米高，需要找合資格人士提交構築物安全證明。



楊小龍表示，以往攤檔可設兩層，但今年有高度限制，高逾3米又要找專家檢測安全，需花數萬元，並不划算，故決定擺放在攤位的蘭花數目比往年減少一半，因此難料年宵銷情；由於今年蘭花開得靚，有信心售罄花場的蘭花，「香港種植嘅應該都賣得晒。」



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多一成顧客提早買年花 花場一半蘭花已售出

楊小龍接受訪問時表示，今年陽光充足，加上根據往年經驗，揀選了優良品種種植，今年所有蘭花「開得好齊整、好靚」。

他表示，今年多了約一成顧客提早購買年花，約1月中旬已開始買花，花場一半蘭花已出售。他對銷情有信心，「香港人對年花好重視，疫情、金融風暴、沙士，香港人過年一定要買盆花返屋企。」

楊小龍表示，今年售價與往年一樣，因為今年種植了優良品種，次品貨減少，令整體蘭花數目增加，無需加價。

「蘭花大王」楊小龍表示，對銷情有信心．今年主力在花場售賣蘭花。（盧翊銘攝）

以往攤檔會放兩層蘭花 今年設高限後減少擺貨

不過，楊小龍提到，今年維園年宵新增高度限制，攤位高度不得超出4.5米，如果超過3米高，已經要找合資格人士提交構築物安全證明。他表示，以往攤檔會放兩層蘭花，因得到構築物安全證明需數萬元，「年宵而家無辦法點樣去搞。」

他預計年宵開鑼後，人潮會增加補貨難度，因此今次在年宵擺放的蘭花預料會減半，「而家舖租已經提高咗好多，你再搵工程師簽又要幾皮嘢，咁點做到年宵，好難做啊年宵」，因此今年主力在花場售賣蘭花。

養蘭花兩禁：天氣凍不淋水、勿放密封空間

至於養蘭花方法，楊提醒天氣凍不要淋水，因為水溫低於攝氏20度會令花苞無法開花，應盡量把花放在室內，「人頂得順，花就頂得住，人覺得好凍好凍，花就頂唔順。」

他又表示，不要把花放在車內，應盡快回家放好，否則放在密封空間會加快蘭花凋謝，「一焗親就無㗎啦。」