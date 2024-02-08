維園年宵｜花檔呻天雨累生意少四成　需提早割價　攬枕大賣反加價

維園年宵將於明晚（9日）結束，但最近兩日香港天氣不穩，時有下雨，連累花檔銷情。有賣蝴蝶蘭的負責人指，受天氣影響，生意額比預期少四成，於是比去年提早兩日開始減價促銷，「舊年都唔係好，今年又再差啲。」



但另一邊廂有售賣攬枕的檔主表示，今年銷情比預期多兩倍，部份貨品一早售罄，今日有部分貨品更加價。



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花檔生意比預期少 年廿八開始割價

維園年宵將於明晚結束，今日（8日）有不少市民到場購買年貨，中午開始下雨，不少市民撐起雨傘，令現場更加擠擁。不過，賣蝴蝶蘭的負責人陳女士表示，受天氣以及港人外遊因素影響，生意額比預期少四成，「而家都落緊雨，落緊雨都唔想出嚟行啦，呢啲露天地方。」

她指，昨日開始已逐步減價，售價380元的蘭花現時已減至300元，暫時未知明天會否為清貨而再減。她表示，對今次銷情感到失望，亦擔心未能清貨。

檔主：香港恢復以前人頭湧湧嗰種場景

賣水仙花的吳女士笑言，「人流好多，睇嘅人好多，但係買嘅人唔係好多。」生意額比預期少一半，她表示會今日起會減價清價，原本在農場賣88元，在年宵賣68元，現在買三個頭送一個頭。

她認為，部分市民回鄉探親，加上受疫情影響部份人收入不佳，令生意下降。但她表示，並未有對此感到失望，「好開心，因為見到香港恢復以前人頭湧湧嗰種場景，雖然冇錢賺，但係心情好開心。」

乾貨檔未有受天氣影響 部分貨品售罄

另外一邊廂，事隔4年再設的乾貨檔檔主就指生意不俗。售賣自家設計風水元素手機殼陳先生表示，生意額與預期相符，雖然下雨令部分時段生意較差，但越臨近新年生意額越來越好。被問到是否需要減價促銷時，他指，「其實都未使好割價，大家都ok嘅，鍾意啲Product（產品）都會買。」

他表示，本身以為4年維園年宵不設乾貨檔，今年人流會比較少，但今年人流比想像中多，又稱今年較少攤檔售賣自家設計類產品。陳先生表示，今年觀察到以往市民中午才會行年宵，但今年於早上11時已出現人潮，因此明天最後一日會提早開檔，吸引人流。

售賣自家設計公仔攬枕的江先生表示，這幾天大雨亦無阻市民購物，生意額比預計多2倍，「琴晚年廿八已經好似年三十晚咁樣，好墟冚。」他指，部分產品已賣斷，對銷情比預期好感到十分開心，更有部分產品輕微上調價格，對清貨十分有信心。